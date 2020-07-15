Россиянам могут платить за найденную в магазинах просрочку

Покупателям, которые обнаружили просроченные продукты, надо выплачивать половину от штрафа, выписанного магазину. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился депутат Госдумы Василий Власов.

В своем письме на имя главы Роспотребнадзора парламентарий напомнил, что компании, которые допустили в продажу продукты с истекшим сроком годности, должны выплатить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Часто просрочку находят сами покупатели. Некоторые не смотрят на этикетку и обнаруживают плохой товар уже дома. В этом случае покупатель может получить моральную компенсацию через суд. На практике, по словам депутата Василия Власова, компенсация «символическая», пишет RT.

Он предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой подумать над созданием правового механизма, при котором покупатель, нашедший просроченный продукт, может получить половину штрафа, выписанного магазину.

По мнению депутата, в стране возрастет общественный контроль за нарушениями, связанными с продажей некачественных продуктов.

Ранее депутаты разработали законопроект о переработке просроченных продуктов в корма для животных и удобрения, его уже поддержал Минпромторг.