Роскачество: Из-за пандемии россияне стали тщательнее выбирать продукты

Покупатели стали тщательнее изучать этикетки продуктов, сообщили эксперты Роскачества. Согласно опросу, все больше россиян теперь обращают внимание на дату изготовления, состав и массу продукта.

Специалисты Роскачества выяснили, как эпидемия коронавируса повлияла на покупательское поведение россиян. Согласно проведенному опросу, все больше потребителей стали изучать этикетку.

Так, россияне стали чаще обращать внимание на дату изготовления продукта — так ответили 75% опрошенных, а в 2019 году таких было 65%. На его состав теперь смотрят 51% (против 39%), а массу — 42% (против 34%).

При покупке продуктов все больше покупателей стало доверять рекомендациям друзей и родственников - 43% (против 35% в 2019 году). Срок годности проверяют 73% опрошенных, на один процент больше, чем годом ранее, а 32% обращают внимание на торговую марку. Не ищут информацию о качестве приобретаемых товаров только 5% покупателей.

Меньше всего россиян интересует информация об энергетической ценности продукта и содержании в нем микро- и макроэлементов - ее изучают всего 12%, а в 2019 году так ответили 10% респондентов.

Всего специалисты опросили около 1,5 тысяч россиян старше 18 лет из 77 регионов. Исследование для Роскачества провела аналитическая компания Ромир, говорится на сайте организации.

