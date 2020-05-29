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Страх дороже денег. Пенсионерка тратит тысячи рублей на ковидные тесты, чтобы не пропустить химиотерапию

11:05, 29.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Борьба с тяжелой болезнью дала новое «осложнение». Чтобы вовремя пройти химиотерапию – раз в 3 недели, пенсионерка с 4-й стадией рака платит тысячи рублей, чтобы делать тесты на коронавирус. Без них в лечебное учреждение попасть невозможно, а сдавать бесплатно – себе дороже, а чаще и вовсе бесполезно.

Страх дороже денег. Пенсионерка тратит тысячи рублей на ковидные тесты, чтобы не пропустить химиотерапию

Успеть за 48 часов

Диагноз «рак» Светлане Анатольевне (имя изменено по просьбе героини) поставили больше года назад. До этого тоже пришлось пройти «огонь и медные трубы».

- Когда только появились подозрения – воспалился лимфоузел, пошла к терапевту, он просто назначил лекарства. Я читаю интернет и по состоянию понимаю: что-то не так. Спрашиваю: может, онкология? Говорит, нет. Направляют к хирургу. В общем, протянули время – больше месяца прошло. К онкологу без направления терапевта не попадешь. Пошла делать обследование платно. Оказалось, у меня рак молочной железы. Потом уже был НИИ Петрова – обследование, лечение, операция, - вспоминает Светлана Анатольевна.

Позже обнаружили метастазы. По словам женщины, слишком затянула с первым обращением. Осенью лечение продолжилось уже в Городском онкодиспансере. Сейчас у Светланы Анатольевны 4-я стадия, она инвалид второй группы и проходит таргетную терапию в онкодиспансере. Раз в 3 недели – до осени ей надо приезжать на капельницу в дневной стационар онкодиспансера на Березовой аллее. С недавних пор к прежним проблемам добавилась новая. Она будит Светлану Анатольевну по ночам и заставляет дергаться глаз. Называется она «успей вовремя сдать тест на коронавирус». Как и во всех остальных медучреждениях города, в онкодиспансер на плановую госпитализацию или химиотерапию не берут без отрицательного результата теста на COVID-19. Как говорит Светлана Анатольевна, на Березовой просят результат сроком годности не более двух дней от момента получения. Что будет, если тест окажется «просроченным», она не знает – старается успевать.

- Сказано, два дня и все. Первый раз, когда я в апреле сдавала бесплатно тест в своей 100-й поликлинике, мне сказали, что они справок не дают и звонят только в случае положительного ответа, - рассказывает женщина. – Слышала, в каких-то поликлиниках дают справки, в общем, каждый ищет, что может. В онкодиспансере не подошла просто справка о сдаче теста – нужно было, чтобы там был написан отрицательный результат. Я пошла в «Хеликс». Тогда это было не очень дорого – 800 рублей. В следующий раз тест стоил уже 1200, а сейчас 1500.

Сначала такая схема работала, с результатами Светлана Анатольевна подгадывала. Но последний раз – 26 мая в лаборатории женщине сказали, что сейчас большая очередь, поэтому рассчитывать на результат лучше не раньше, чем через 7 дней. Анализ, правда, она сдала.

- Я понимаю, что не успеваю к химии. Рассчитать, чтобы было не раньше и не позже невозможно. Позвонила в свою поликлинику, там сказали, что ждать придется вообще дней 15. Пошла в «Лахта Клинику». Если приезжаешь туда, экспресс-тест делают за 4,5 тысячи рублей (как сказано на сайте медцентра, готовность 2 дня, не считая дня забора). То есть за один день в итоге я выложила 6 тысяч рублей – полпенсии. Я уже не говорю о том, что проездные карточки заблокированы, приходится платить в трамвае, метро – одна поездка туда-обратно обходится в 200 рублей. Надеюсь, что эту справку онкологи примут.

Как и многие пациенты с онкологическим диагнозом, Светлана Анатольевна больше всего боится прогрессирования болезни. Намного больше коронавируса. 

- Говорят, можно перенести химиотерапию на другое время, но нежелательно. У меня метастазы. Страшно. Я видела, как все это прогрессировало – буквально на глазах. И так нервная система истощена. У меня даже глаз начал дергаться, просыпаюсь в 3 часа ночи. Твои проблемы никому не интересны. А куда-то звонить… Звонила по разным горячим линиям, чаще вообще никакого ответа. Ты один на один.

Светлана Анатольевна на пенсии. Чтобы как-то прожить, подрабатывает уроками. На вопрос, как ей это удается, отвечает: «Живу на свои деньги, стараюсь уложиться». Как «укладывается»? Недавно сделала платную КТ. «Отдала 10,5 тысяч. Бесплатную, сказали, надо ждать 2-3 месяца», - объясняет она.  

Вместо двух дней - неделя

Как рассказали «Доктору Питеру» в пресс-службе Городского онкодиспансера, требования в «два дня» в клинике нет. 

- Нет ни одного документа, регламентирующего срок годности анализа на COVID-19. Каждое учреждение делает так, как считает необходимым. В онкодиспансере принимают результаты анализа сроком давности не более 7 дней с момента забора биоматериала, - сообщили в медучреждении, в случае просрочки или неготовности результатов госпитализация и химиотерапия переносятся.

«Для пациента, получающего противоопухолевую химиотерапию, при каждой госпитализации надо сдавать анализ, это каждые 3 недели, для некоторых каждые две или даже каждую неделю, так как есть схемы получения лечения: 1, 8, 15 дней, - говорит главный специалист по клинической онкологии ГКОД Рашида Орлова. - До следующего введения лекарства больного выписываем, так как на этой койке можно пролечить еще одного человека, а первый для продолжения лечения опять должен сдавать анализ для госпитализации. (…) Тем пациентам, у которых проблема с анализом на COVID-19, а им нужна как можно быстрее госпитализация для лечения, делаем КТ грудной клетки и вообще стараемся всем поступающим делать это исследование для исключения пневмонии. Но мощностей, к сожалению, не хватает». 

Возможно, скоро проблем с тестами у пациентов онкодиспаснера станет меньше. Медучреждение планирует запустить тестирование на коронавирус в своей лаборатории. 

По словам представителя ГКОД, документы на лицензию диспансер подавал еще в начале апреля, но получил ее только сейчас. Пока ждут закупку тест-систем и рассчитывают в ближайшие дни начать тестирование.

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ФФОМС – в Москве, а санитарный врач – в Петербурге

О том, что в городе большая проблема с тестированием на короновирус, давно говорят не только пациенты, но и врачи. Результатов можно ждать неделями, а через такое время они становятся просто бессмысленными. Например, 25 мая читатели «Доктора Питера» сообщали, что в одной из поликлиник Красногвардейского района врачи ждут результатов мазков на COVID-19 своих пациентов с 1 мая. 

Объясняя необходимость тестов на коронавирус плановым пациентам лечебные учреждения ссылаются на постановление главного санитарного врача Петербурга №5 от 5 апреля. Однако в середине мая Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщил, что требования результатов тестов на COVID-19 для оказания плановой медпомощи, в том числе для госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями необоснованны, а отказы в оказании помощи без результатов этого анализа недопустимы. Во Всероссийском союзе страховщиков уточняли, что во время эпидемии перенос плановых видов медпомощи возможен, но только в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если не позволяет, например, у онкологических пациентов, то они должны получить необходимое лечение без тестов.

Но кто точно оценит, как повлияет промедление с химиотерапией на состояние пациента с онкологическим заболеванием? Поэтому их лечение стараются не переносить. Но требуют тестироваться. Хотя отрицательные тесты сроком годности 7 дней совсем не гарантируют защиту от проникновения вируса.

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На прошлой неделе  комитет по здравоохранению Петербурга внес изменения в порядок проведения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции. Согласно новому документу, все сдающие анализ на коронавирус поделены по приоритетности проведения исследований на три группы - первого уровня, второго и третьего. Пациентов, направляемых на плановую госпитализацию, отнесли к «приоритетам 2-го уровня». 

Надежда Крылова

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Онкология

2 комментария Оставить комментарий

Интересно, а нельзя часть химиотерапий проводить в поликлинике, используя видеосвязь для инструктажа персонала? В центре Горбачевой много лечится амбулаторно, без госпитализации.

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Сволочи!!!Чтоб им также было, кто это придумал!

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