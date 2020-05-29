Страх дороже денег. Пенсионерка тратит тысячи рублей на ковидные тесты, чтобы не пропустить химиотерапию

Борьба с тяжелой болезнью дала новое «осложнение». Чтобы вовремя пройти химиотерапию – раз в 3 недели, пенсионерка с 4-й стадией рака платит тысячи рублей, чтобы делать тесты на коронавирус. Без них в лечебное учреждение попасть невозможно, а сдавать бесплатно – себе дороже, а чаще и вовсе бесполезно.

Успеть за 48 часов

Диагноз «рак» Светлане Анатольевне (имя изменено по просьбе героини) поставили больше года назад. До этого тоже пришлось пройти «огонь и медные трубы».

- Когда только появились подозрения – воспалился лимфоузел, пошла к терапевту, он просто назначил лекарства. Я читаю интернет и по состоянию понимаю: что-то не так. Спрашиваю: может, онкология? Говорит, нет. Направляют к хирургу. В общем, протянули время – больше месяца прошло. К онкологу без направления терапевта не попадешь. Пошла делать обследование платно. Оказалось, у меня рак молочной железы. Потом уже был НИИ Петрова – обследование, лечение, операция, - вспоминает Светлана Анатольевна.

Позже обнаружили метастазы. По словам женщины, слишком затянула с первым обращением. Осенью лечение продолжилось уже в Городском онкодиспансере. Сейчас у Светланы Анатольевны 4-я стадия, она инвалид второй группы и проходит таргетную терапию в онкодиспансере. Раз в 3 недели – до осени ей надо приезжать на капельницу в дневной стационар онкодиспансера на Березовой аллее. С недавних пор к прежним проблемам добавилась новая. Она будит Светлану Анатольевну по ночам и заставляет дергаться глаз. Называется она «успей вовремя сдать тест на коронавирус». Как и во всех остальных медучреждениях города, в онкодиспансер на плановую госпитализацию или химиотерапию не берут без отрицательного результата теста на COVID-19. Как говорит Светлана Анатольевна, на Березовой просят результат сроком годности не более двух дней от момента получения. Что будет, если тест окажется «просроченным», она не знает – старается успевать.

- Сказано, два дня и все. Первый раз, когда я в апреле сдавала бесплатно тест в своей 100-й поликлинике, мне сказали, что они справок не дают и звонят только в случае положительного ответа, - рассказывает женщина. – Слышала, в каких-то поликлиниках дают справки, в общем, каждый ищет, что может. В онкодиспансере не подошла просто справка о сдаче теста – нужно было, чтобы там был написан отрицательный результат. Я пошла в «Хеликс». Тогда это было не очень дорого – 800 рублей. В следующий раз тест стоил уже 1200, а сейчас 1500.

Сначала такая схема работала, с результатами Светлана Анатольевна подгадывала. Но последний раз – 26 мая в лаборатории женщине сказали, что сейчас большая очередь, поэтому рассчитывать на результат лучше не раньше, чем через 7 дней. Анализ, правда, она сдала.

- Я понимаю, что не успеваю к химии. Рассчитать, чтобы было не раньше и не позже невозможно. Позвонила в свою поликлинику, там сказали, что ждать придется вообще дней 15. Пошла в «Лахта Клинику». Если приезжаешь туда, экспресс-тест делают за 4,5 тысячи рублей (как сказано на сайте медцентра, готовность 2 дня, не считая дня забора). То есть за один день в итоге я выложила 6 тысяч рублей – полпенсии. Я уже не говорю о том, что проездные карточки заблокированы, приходится платить в трамвае, метро – одна поездка туда-обратно обходится в 200 рублей. Надеюсь, что эту справку онкологи примут.

Как и многие пациенты с онкологическим диагнозом, Светлана Анатольевна больше всего боится прогрессирования болезни. Намного больше коронавируса.

- Говорят, можно перенести химиотерапию на другое время, но нежелательно. У меня метастазы. Страшно. Я видела, как все это прогрессировало – буквально на глазах. И так нервная система истощена. У меня даже глаз начал дергаться, просыпаюсь в 3 часа ночи. Твои проблемы никому не интересны. А куда-то звонить… Звонила по разным горячим линиям, чаще вообще никакого ответа. Ты один на один.

Светлана Анатольевна на пенсии. Чтобы как-то прожить, подрабатывает уроками. На вопрос, как ей это удается, отвечает: «Живу на свои деньги, стараюсь уложиться». Как «укладывается»? Недавно сделала платную КТ. «Отдала 10,5 тысяч. Бесплатную, сказали, надо ждать 2-3 месяца», - объясняет она.

Вместо двух дней - неделя

Как рассказали «Доктору Питеру» в пресс-службе Городского онкодиспансера, требования в «два дня» в клинике нет.

- Нет ни одного документа, регламентирующего срок годности анализа на COVID-19. Каждое учреждение делает так, как считает необходимым. В онкодиспансере принимают результаты анализа сроком давности не более 7 дней с момента забора биоматериала, - сообщили в медучреждении, в случае просрочки или неготовности результатов госпитализация и химиотерапия переносятся.

«Для пациента, получающего противоопухолевую химиотерапию, при каждой госпитализации надо сдавать анализ, это каждые 3 недели, для некоторых каждые две или даже каждую неделю, так как есть схемы получения лечения: 1, 8, 15 дней, - говорит главный специалист по клинической онкологии ГКОД Рашида Орлова. - До следующего введения лекарства больного выписываем, так как на этой койке можно пролечить еще одного человека, а первый для продолжения лечения опять должен сдавать анализ для госпитализации. (…) Тем пациентам, у которых проблема с анализом на COVID-19, а им нужна как можно быстрее госпитализация для лечения, делаем КТ грудной клетки и вообще стараемся всем поступающим делать это исследование для исключения пневмонии. Но мощностей, к сожалению, не хватает».

Возможно, скоро проблем с тестами у пациентов онкодиспаснера станет меньше. Медучреждение планирует запустить тестирование на коронавирус в своей лаборатории.

По словам представителя ГКОД, документы на лицензию диспансер подавал еще в начале апреля, но получил ее только сейчас. Пока ждут закупку тест-систем и рассчитывают в ближайшие дни начать тестирование.

ФФОМС – в Москве, а санитарный врач – в Петербурге

О том, что в городе большая проблема с тестированием на короновирус, давно говорят не только пациенты, но и врачи. Результатов можно ждать неделями, а через такое время они становятся просто бессмысленными. Например, 25 мая читатели «Доктора Питера» сообщали, что в одной из поликлиник Красногвардейского района врачи ждут результатов мазков на COVID-19 своих пациентов с 1 мая.

Объясняя необходимость тестов на коронавирус плановым пациентам лечебные учреждения ссылаются на постановление главного санитарного врача Петербурга №5 от 5 апреля. Однако в середине мая Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщил, что требования результатов тестов на COVID-19 для оказания плановой медпомощи, в том числе для госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями необоснованны, а отказы в оказании помощи без результатов этого анализа недопустимы. Во Всероссийском союзе страховщиков уточняли, что во время эпидемии перенос плановых видов медпомощи возможен, но только в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если не позволяет, например, у онкологических пациентов, то они должны получить необходимое лечение без тестов.

Но кто точно оценит, как повлияет промедление с химиотерапией на состояние пациента с онкологическим заболеванием? Поэтому их лечение стараются не переносить. Но требуют тестироваться. Хотя отрицательные тесты сроком годности 7 дней совсем не гарантируют защиту от проникновения вируса.

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На прошлой неделе комитет по здравоохранению Петербурга внес изменения в порядок проведения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции. Согласно новому документу, все сдающие анализ на коронавирус поделены по приоритетности проведения исследований на три группы - первого уровня, второго и третьего. Пациентов, направляемых на плановую госпитализацию, отнесли к «приоритетам 2-го уровня».

Надежда Крылова

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