В НМИЦ онкологии им. Петрова начнут сами тестировать пациентов на коронавирус перед госпитализацией

С 5 мая врачи НМИЦ онкологии им. Петрова в Песочном начнут бесплатно тестировать поступающих на лечение пациентов на COVID-19 в своей лаборатории. Результат обещают через 4-6 часов. Пациенты также смогут предоставить отрицательный результат теста, сданного и по месту жительства – он будет действительным в течение двух дней.

По введенному ранее порядку перед плановой госпитализацией в любое медучреждение Петербурга пациенты должны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Не раз сообщалось, что в городе лаборатории перегружены, бесплатные анализы делают долго – в среднем результаты приходится ждать до недели. С 5 мая НМИЦ онкологии им. Петрова запускает бесплатное тестирование поступающих на лечение пациентов в своей лаборатории. Для анализа методом ПЦР будет использоваться тест-система «Вектора», результат обещают через 4-6 часов. Как уточнили в пресс-службе центра, для проведения исследования пациентам лучше приехать в клинику накануне госпитализации - с 9 до 11 часов. Можно будет сдать тест и в день поступления, но тогда придется несколько часов ждать результата. В лаборатории НМИЦ онкологии будут проводить исследования на COVID-19 не только для пациентов, но и для сотрудников – медиков будут тестировать по показаниям еженедельно.

Ранее в НМИЦ онкологии им. Петрова сообщали, что с 6 мая пациентов будут госпитализировать на 6 отделений: хирургическое отделение опухолей молочной железы, торакальной хирургии, лучевой терапии, отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии, хирургическое отделение онкогинекологии и отделение краткосрочной химиотерапии. Временно прекращена госпитализация пациентов на хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение онкоурологии, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей, кожи, на отделение химиотерапии и инновационных технологий, а также отделение абдоминальной онкологии. Как объясняли в центре, они закрыты на карантин в связи с положительным тестом на COVID-инфекцию у 6 сотрудников и 2 пациентов - они проходят лечение по месту жительства или в специализированных инфекционных стационарах. Накануне майских праздников после карантина открылось детское отделение центра - госпитализация на него началась 1 мая.

© Доктор Питер