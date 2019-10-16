В Минздраве не согласились с прогнозом роста заболеваемости раком

​Несмотря на эпидемию COVID-19, в России не должно увеличиться число пациентов с онкологическими заболеваниями, поскольку медицинская помощь заболевшим раком оказывается в прежних объемах. Об этом сообшил глава Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина, главный онколог Минздрава Иван Стилиди.

Напомним, согласно опросу аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе», 52% врачей заметили ухудшение доступности медицинской помощи из-за эпидемии коронавируса, а 40% считают, что ситуация близка к критической: работники перегружены, медучреждения практически массово перепрофилируются под прием COVID-19, а выбывающие мощности не компенсируются. По мнению специалистов, осенью, когда эпидемия закончится и запреты на плановые приемы снимут, в стране зафиксируют резкий скачок заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми патологиями.

Глава Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина и главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди заверил, что пациенты с онкологическими заболеваниями и сейчас получают необходимую им помощь.

«Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь. И у нас в Центре, и в региональных онкологических диспансерах выполняются операции, проводится лучевая и химиотерапия, на местах принимают онкологи», — цитирует специалиста ТАСС.

Он также призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью, а при появлении тревожных симптомов как можно скорее обращаться к врачу.