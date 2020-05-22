Испанские медики: Прием гидроксихлорохина может вызвать тяжелые психоневрологические нарушения

Испанские медики: Прием гидроксихлорохина может вызвать тяжелые психоневрологические нарушения13:30, 22.05.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Прием гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции может вызывать психоневрологические нарушения, сообщили испанские медики. Информацию о таких случаях уже направили в местное агентство по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (AEMPS).
Как писал «Доктор Питер», директор Института молекулярной биологии (IMBB) Национального института здоровья Университета Филиппин Эдсел Салвана сообщал, что прием гидроксихлорохина может воздействовать на сердечный ритм и привести к аритмии. Однако теперь лекарство связывают и с другими побочными эффектами. Так, у некоторых испанских пациентов, принимавших гидроксихлорохин для лечения COVID-19, были зафиксированы тяжелые психоневрологические нарушения, например психоз и суицидальные мысли. По словам лечащих врачей, у большинства пациентов такие проблемы начались вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг, которая затем снизили до 400 мг в день.
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Информацию о возможной связи приема препарата и появления нарушений медики направили в Испанское агентство по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (AEMPS), регулятор направил эти данные в другие организации для проведения проверок. Кроме того, Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) сообщили об инициации пересмотра безопасности препарата на общеевропейском уровне, пишет RAPS.
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Однако в ANSM не исключили, что на риск развития психоневрологических нарушений может влиять обстановка в стране и мире, вызванная эпидемией COVID-19.
Ранее сообщалось, что Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) может исключить гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19. Местные специалисты сомневаются в безопасности лекарства, они планируют провести собственное испытание эффективности.
1 комментарий Оставить комментарий
Нестор Иванович знал, что без свободы жизни нет. Так вот и причина психозов и суицидальных мыслей не в лекарстве, а в пребывании взаперти с очкастыми человечками перед глазами. Я работаю смену на скорой, как в больницу зайдешь,то мне гуманоиды в очках говорят "Привет, миша", так у меня к концу смены психоз. Людей нужно госпитализировать как можно меньше, а бездельников в камуфляже, что по периметру "Зари", "Ленэкспо" отправить на доставку пиццы, пусть полезному делу учатся.