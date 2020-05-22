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Испанские медики: Прием гидроксихлорохина может вызвать тяжелые психоневрологические нарушения

13:30, 22.05.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Прием гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции может вызывать психоневрологические нарушения, сообщили испанские медики. Информацию о таких случаях уже направили в местное агентство по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (AEMPS).

Испанские медики: Прием гидроксихлорохина может вызвать тяжелые психоневрологические нарушения

Как писал «Доктор Питер», директор Института молекулярной биологии (IMBB) Национального института здоровья Университета Филиппин Эдсел Салвана сообщал, что прием гидроксихлорохина может воздействовать на сердечный ритм и привести к аритмии. Однако теперь лекарство связывают и с другими побочными эффектами. Так, у некоторых испанских пациентов, принимавших гидроксихлорохин для лечения COVID-19, были зафиксированы тяжелые психоневрологические нарушения, например психоз и суицидальные мысли. По словам лечащих врачей, у большинства пациентов такие проблемы начались вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг, которая затем снизили до 400 мг в день. 

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Информацию о возможной связи приема препарата и появления нарушений медики направили в Испанское агентство по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (AEMPS), регулятор направил эти данные в другие организации для проведения проверок. Кроме того, Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) сообщили об инициации пересмотра безопасности препарата на общеевропейском уровне, пишет RAPS.

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Однако в ANSM не исключили, что на риск развития психоневрологических нарушений может влиять обстановка в стране и мире, вызванная эпидемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) может исключить гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19. Местные специалисты сомневаются в безопасности лекарства, они планируют провести собственное испытание эффективности.

Рубрики: Фармакология

1 комментарий Оставить комментарий

Нестор Иванович знал, что без свободы жизни нет. Так вот и причина психозов и суицидальных мыслей не в лекарстве, а в пребывании взаперти с очкастыми человечками перед глазами. Я работаю смену на скорой, как в больницу зайдешь,то мне гуманоиды в очках говорят "Привет, миша", так у меня к концу смены психоз. Людей нужно госпитализировать как можно меньше, а бездельников в камуфляже, что по периметру "Зари", "Ленэкспо" отправить на доставку пиццы, пусть полезному делу учатся.

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