Главный санврач перевела все стационары Петербурга в статус инфекционных и запретила медикам работать по совместительству

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова запретила медикам работать по совместительству и перевела работу всех городских стационаров в режим инфекционных больниц. Госпитализация на плановое лечение теперь проводится только с результатами лабораторного обследования на Covid-2019. Такие требования появились в новом постановлении главного санитарного врача города.

Наталия Башкетова подписала новое постановление №5, которое вносит изменения в постановление №3 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019 в Санкт-Петербурге» от 23 марта 2020 года. Поправки потребовались для усиления противоэпидемических мероприятий «в связи у глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире и распространением новой коронавирусной инфекции на территории Петербурга», говорится в документе (есть в распоряжении «Доктора Питера»).

В очередном постановлении много нового. Так, пункт 1.7 сообщает о введении с 6 апреля и до особого распоряжения запрета «на совмещение медицинскими работниками деятельности по основному месту работы в медицинском учреждении и по совместительству либо гражданско-правовым договорам в иных медицинских учреждениях». За ним следует пункт 1.8. о запрете «на привлечение руководителями медицинских организаций для работы в медицинском учреждении медработников на условиях совместительства». По словам специалистов, опрошенных «Доктором Питером», если буквально трактовать каждый из этих пунктов, то запрещается совмещение в своей клинике (например, в свое рабочее время работать одновременно акушером-гинекологом и врачом УЗИ) и внешнее совместительство (то есть работа в нескольких клиниках). Но если посмотреть на эти два пункта в целом, то речь может идти также и о запрете внутреннего совместительства - это когда медик работает в своем медучреждении на несколько ставок. Двоякая трактовка связана с тем, что в пункте 1.8 не уточняется, какое из двух существующих видов совместительства имеется в виду.

Согласно постановлению, необходимо обеспечить работу всех больниц города в режиме инфекционного стационара.

Председателю комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу поручено разработать порядок проведения диагностики Covid-2019 в лабораториях, имеющих право на работу с возбудителями инфекционных заболеваний III-IV группы патогенности. И организовать обязательное тестирование на Covid-2019 всех, кто приезжает из-за границы с признаками ОРВИ, контактировавших с заболевшими, пациентов с внебольничными пневмониями, пожилых горожан старше 65 с признаками ОРВИ, медиков из группы риска по заражению - раз в неделю, а при респираторных симптомах немедленно, а также всех пациентов, которые направляются на плановую госпитализацию.

Вводятся также дополнительные меры по дезинфекции: главный санитарный врач требует привлекать к текущей и заключительной дезинфекции, в том числе одеял, матрацев и подушек пациентов, компании с любой формой собственности. Главное, чтобы у них была лицензия на дезинфекционную деятельность.

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