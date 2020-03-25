Петербуржцы запаниковали: Медицинская помощь в Петербурге отменяется до 30 апреля?12:02, 25.03.2020 / Верcия для печати / 6 комментариев
Постановление главного санитарного врача о приостановлении плановой медицинской помощи в Петербурге вызвало панику, сравнимую с коронавирусной. В «Доктор Питер» сыпятся вопросы от врачей и обычных петербуржцев, которые не понимают, что им делать и как можно оставить людей без медицинской помощи?
Напомним, вчера главный санитарный врач Наталия Башкетова опубликовала постановление, по которому частные и государственные клиники должны остановить плановый прием пациентов и работать только на тех, кому нужна медицинская помощь в связи с появившимися симптомами ОРВИ и с пневмониями. Врачи должны отравляться по вызовам к таким пациентам на дом. В «Доктор Питер» посыпались вопросы:
- Почему запрещается амбулаторный прием в частных клиниках?
- Что делать пациентам на гемодиализе? Его почти все получают в частных клиниках!
- А если идёт подбор терапии пациентам с гипертонией, диабетом, бронхиальной астмой?
- Кто занимается зубным протезированием, должен остаться без зубов до мая?
- Отменяется ли прием для тех, кто прошел курс лечения в стационаре и выписан для долечивания и наблюдения в свою поликлинику?
Читатели задают и конкретные вопросы, например: «Назначен уже курс физиотерапии и капельниц в дневном стационаре поликлиники. Мне не разрешат пролечиться до конца?». «Сезон активности клещей на носу. Что делать тем, кто сделал первую прививку в начале марта, как положено, а следующая должна быть в начале апреля?». И общие: «А просто пойти к терапевту посмотреть горло и послушать нельзя? Кроме вируса все заболевания закончились?», «У меня плановый контроль после онкологического лечения, мне ждать когда карантины закончатся? Другие заболевания отменили?»
Почему в Петербурге мало зараженных новым коронавирусом? Их честно ищут, но не находят
Читатели сообщают о, казалось бы, невероятном: поликлиника на Наличной закрыта, не работает до 30 апреля. Висит объявление, типа «Все ушли на фронт».
Из другой поликлиники сообщают: «Объявили, что всех сотрудников отправляют в отпуск за свой счет!!! Работники с кредитами в шоке! Врачи все остаются и они (вне зависимости от специализации) будут ходить по домам на вызовы. Все приемы и записи к врачам отменяются!»
Постановление Роспотребнадзора адресовано комитету по здравоохранению. «Доктор Питер» спросил, как он собирается его выполнять?
В комздраве пока смогли ответить только на часть вопросов и пояснили, что список видов медицинской помощи, которую продолжат оказывать в амбулаторных условиях, сегодня будет уточнен.
Пока предполагается, что не будут отказывать ни в какой помощи — ни в плановой, ни в экстренной - пациентам с онкологическими заболеваниями. Кроме того, плановой помощью не считается любое хроническое заболевание в стадии обострения, декомпенсации в том числе артериальная гипертензия, диабет и т. д. Все случаи уже начатого лечения не прерываются.
Внезапно возникшие заболевания, понятно, не относятся к плановой помощи, приём таких пациентов будет продолжен.
Что касается гемодиализа — процедуры, необходимой пациентам с хронической почечной недостаточностью, то в комздраве пояснили: «Отсутствие гемодиализа - угроза для жизни человека. Прерывать его нельзя и никто не станет этого делать».
Однозначно не будет отменяться учет по беременности.
Что касается планового амбулаторного приема по другим поводам, как в частных медцентрах, так и госклиниках, а также плановой помощи в стационарах, то сегодня должны появиться уточнения (исключения?), без которых поставление главного санитарного врача оставит без медицинской помощи людей с самыми разными — в том числе жизнеугрожающими заболеваниями.
© Доктор Питер
6 комментариев Оставить комментарий
Хрестоматийный пример того, как власти, в данном случае медицинские, своими руками сеют панику и страх среди пациентов, вносят хаос и дезорганизацию в работу системы здравоохранения. Бунт пациентов, бессмысленный и беспощадный, захотели устроить на ровном месте? В общем, руками некомпетентных чиновников коронавирус теперь будет убивать и тех, кто им еще не заразился.
Не такое уж это и "ровное место"! Скорее, это показатель того, что после проведенной "оптимизации" медицина стала неспособной оказывать помощь всем больным при возникновении массовых заболеваний.
Относительно вызова врача на дом при температуре. Собственный опыт. В течение двух часов беспрестанно пыталась дозвониться до квартирной помощи, поняла что не дозвонюсь никогда. В результате, пошла в пол-ку сама (б/л то нужен). Спрашивается, неужели в условиях повышенного всплеска ОРВИ и тем более короновируса нельзя организовать многоканальный телефон?
Как это возможно? Плановые операции проводятся по показаниям, и именно для того, чтобы предотвратить возникновение экстренных ситуаций. Больные несколько месяцев ждут запланированных операций... Люди сейчас ходят по поликлиникам не для удовольствия, они нуждаются в помощи хирургов, ревматологов, дерматологов, окулистов, гастроэнтерологов и т.д. Чиновники лишают нас возможности поправить свое здоровье, но рапортуют о принятых мерах. Нас подталкивают к черному" рынку медуслуг? Это какой-то дурной сон...
Совет молодых врачей РОО "Врачи Санкт-Петербурга" выражает серьезную озабоченность
в связи с введением запрета плановых приемов в поликлиниках и других медицинских организациях
города, установленного Постановлением главного государственного санитарного врача по г. Санкт-Петербургу
№3 от 23.03.2020 г. "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в Санкт-Петербурге".
Осознавая всю серьёзность и угрозы, связанные с риском распространения новой коронавирусной инфекции, мы как практикующие врачи разных специальностей, понимаем, что текущая эпидситуация, к сожалению, не отменяет
возникновения, течения и прогрессирования других заболеваний.
Остаются высокими сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность, не теряют своей актуальности онкологические, неврологические, эндокринологические и другие заболевания.
В текущих условиях, когда участковая служба, несмотря на усиление дополнительным медицинским персоналом, работает напряженно, с приоритетом на лечение респираторных заболеваний и профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, возникает опасность снижения доступности и качества специализированной медицинской помощи.
Если во исполнение постановления будет ограничен приём соматических больных как минимум до 30 апреля 2020 г., то пациенты, страдающие, например, хроническими формами ИБС, хронической сердечной недостаточностью, не получив плановой помощи в установленные законом и территориальной программой госгарантий сроки, сильно рискуют.
Без наблюдения и лечения таких пациентов профильными специалистами мы можем получить ухудшение течения ИБС, пропущенные острые формы ИБС, протекающие стёрто или атипично, увеличение числа острых декомпенсаций хронической сердечной недостаточности. Это может увеличить и без того высокую нагрузку на сотрудников скорой и неотложной помощи, потребовать увеличения числа экстренных госпитализаций по поводу декомпенсации хронических заболеваний (ИБС, ХСН, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.д.), что в конечном итоге вероятно повлияет на смертность, прогноз и качество жизни больных хроническими заболеваниями, а также неизбежно увеличит расходы системы здравоохранения в целом.
Кроме того, считаем, что сложившаяся ситуация ограничения доступности медицинской помощи в амбулаторных условиях в плановой форме существенно нарушает права граждан на такую помощь.
Считаем необходимым дать оценку сложившейся ситуации профессиональным сообществом и обратиться в соответствующие структуры для полноценного обсуждения и выработки оптимального решения вопроса об организации плановой амбулаторной помощи пациентам с учетом не только эпидемиологической обстановки, но и обозначенных проблем хронических соматических больных.
Башкетова это ещё одна известная самодурка, разъевшаяся на казённых харчах до свиноподобного состояния. Когда уже власть перестанет себя позорить подобными персонажами?