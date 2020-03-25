Петербуржцы запаниковали: Медицинская помощь в Петербурге отменяется до 30 апреля?

Постановление главного санитарного врача о приостановлении плановой медицинской помощи в Петербурге вызвало панику, сравнимую с коронавирусной. В «Доктор Питер» сыпятся вопросы от врачей и обычных петербуржцев, которые не понимают, что им делать и как можно оставить людей без медицинской помощи?

Напомним, вчера главный санитарный врач Наталия Башкетова опубликовала постановление, по которому частные и государственные клиники должны остановить плановый прием пациентов и работать только на тех, кому нужна медицинская помощь в связи с появившимися симптомами ОРВИ и с пневмониями. Врачи должны отравляться по вызовам к таким пациентам на дом. В «Доктор Питер» посыпались вопросы:

- Почему запрещается амбулаторный прием в частных клиниках?

- Что делать пациентам на гемодиализе? Его почти все получают в частных клиниках!

- А если идёт подбор терапии пациентам с гипертонией, диабетом, бронхиальной астмой?

- Кто занимается зубным протезированием, должен остаться без зубов до мая?

- Отменяется ли прием для тех, кто прошел курс лечения в стационаре и выписан для долечивания и наблюдения в свою поликлинику?

Читатели задают и конкретные вопросы, например: «Назначен уже курс физиотерапии и капельниц в дневном стационаре поликлиники. Мне не разрешат пролечиться до конца?». «Сезон активности клещей на носу. Что делать тем, кто сделал первую прививку в начале марта, как положено, а следующая должна быть в начале апреля?». И общие: «А просто пойти к терапевту посмотреть горло и послушать нельзя? Кроме вируса все заболевания закончились?», «У меня плановый контроль после онкологического лечения, мне ждать когда карантины закончатся? Другие заболевания отменили?»

Читатели сообщают о, казалось бы, невероятном: поликлиника на Наличной закрыта, не работает до 30 апреля. Висит объявление, типа «Все ушли на фронт».

Из другой поликлиники сообщают: «Объявили, что всех сотрудников отправляют в отпуск за свой счет!!! Работники с кредитами в шоке! Врачи все остаются и они (вне зависимости от специализации) будут ходить по домам на вызовы. Все приемы и записи к врачам отменяются!»

Постановление Роспотребнадзора адресовано комитету по здравоохранению. «Доктор Питер» спросил, как он собирается его выполнять?

В комздраве пока смогли ответить только на часть вопросов и пояснили, что список видов медицинской помощи, которую продолжат оказывать в амбулаторных условиях, сегодня будет уточнен.

Пока предполагается, что не будут отказывать ни в какой помощи — ни в плановой, ни в экстренной - пациентам с онкологическими заболеваниями. Кроме того, плановой помощью не считается любое хроническое заболевание в стадии обострения, декомпенсации в том числе артериальная гипертензия, диабет и т. д. Все случаи уже начатого лечения не прерываются.

Внезапно возникшие заболевания, понятно, не относятся к плановой помощи, приём таких пациентов будет продолжен.

Что касается гемодиализа — процедуры, необходимой пациентам с хронической почечной недостаточностью, то в комздраве пояснили: «Отсутствие гемодиализа - угроза для жизни человека. Прерывать его нельзя и никто не станет этого делать».

Однозначно не будет отменяться учет по беременности.

Что касается планового амбулаторного приема по другим поводам, как в частных медцентрах, так и госклиниках, а также плановой помощи в стационарах, то сегодня должны появиться уточнения (исключения?), без которых поставление главного санитарного врача оставит без медицинской помощи людей с самыми разными — в том числе жизнеугрожающими заболеваниями.

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