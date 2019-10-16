Роспотребнадзор: Плановая вакцинация отменяется, но от клещей и бешенства петербуржцев защитят

Накануне начала сезона клещей петербуржцев не оставят без прививок против клещевого энцефалита. Об этом «Доктору Питеру» сообщили в петербургском Роспотребнадзоре. Также в городе продолжат делать другие прививки по эпидпоказаниям. Вчерашнее постановление главного санитарного врача города отменяет только плановую вакцинацию.

Петербуржцы, готовящиеся к началу сезона клещей, забеспокоились — смогут ли они сделать прививку от клещевого энцефалита в апреле и что делать тем, кто уже начал курс вакцинации. Напомним, согласно последнему постановлению главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, в Петербурге отменена вакцинация. Однако как пояснили «Доктору Питеру» в надзорном ведомстве, отменена только плановая вакцинация (те прививки, которые обычно делают всем детям по Нацкалендарю), но вакцинация по эпидпоказаниям продолжается. Так, горожанам делают прививки против клещевого энцефалита, бешенства, столбняка при травме, кори при контакте с заболевшим, желтой лихорадки - полный список таких прививок есть в отдельном приложении Нацкалендаря. Их продолжат делать в районных поликлиниках по месту жительства, а также в частных центрах иммунизации.

По словам эпидемиологов, петербуржцы, желающие привиться от клещевого энцефалита в апреле, смогут это сделать. Чтобы к началу сезона активности клещей успел сформироваться иммунитет, надо как минимум сделать две из трех инъекций вакцины. При этом, между вторым введением вакцины и возможным контактом с клещами должно пройти не менее двух недель. Схемы экстренной вакцинации предполагают, что две первые инъекции вакцины делаются с интервалом в 7-14 дней в зависимости от препарата, затем нужно еще не менее 14 дней до возможной встречи с клещом. Получается, что между началом экстренной вакцинации и возможным контактом с клещами должно пройти не менее 3–4 недель.

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