Терфонд ОМС купит петербургским клиникам аппараты ИВЛ на полмиллиарда рублей, а также дезинфекторы и другое оборудование

Аппараты для исскуственной вентиляции легких для петербургских больниц будут закуплены за счет НСЗ ТФОМС Петербурга. Предполагается, что на полмиллиарда рублей закупят почти 150 аппаратов ИВЛ. Кроме того, для трех больниц приобретут дополнительное оборудование.

Как сообщили «Доктору Питеру» в Территориальном фонде ОМС, за счет средств нормированного страхового запаса планируется закупить около 150 аппаратов ИВЛ. На них будет потрачено более полумиллиарда рублей. Это медицинское оборудование получат Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, городские взрослые и детские стационары, для Городской станции скорой медицинской помощи купят переносные ИВЛ. Аппараты уже распределены по городским клиникам, которые давно нуждаются либо в их замене, либо в увеличении количества ИВЛ в связи с ожидаемым ростом пациентов с коронавирусной пневмонией — самым частым осложнением, при которой искусственная вентиляция легких становится жизненно необходимой.

Кроме того, в тех больницах, куда планируют госпитализировать пациентов с тяжело протекающей коронавирусной инфекцией за счет НСЗ Терфонд ОМС закупит дополнительные бронхоскопы, рентген- и УЗИ-аппараты. Это Клиническая инфекционная больница им. Боткина, Детская больница №5 им. Филатова, Городская больница святого Георгия. В разные стационары Петербурга поступят также облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха.

На сегодня конкурсные процедуры на приобретение оборудования пока не объявлены. Предполагается, что при своевременно сыгранных аукционах оно поступит в больницы не раньше конца апреля — начала мая.

«Пандемия стала причиной увеличения нагрузки на медицинские учреждения Петербурга, поэтому принято решение в марте 2020 года направить дополнительные средства ОМС в медучреждения города: 118 миллионов рублей на дополнительное финансирование поликлиник и 18 миллионов - Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина", - уточнил Александр Кужель, директор ТФОМС Петербурга.

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