Минздрав: Чтобы не потолстеть на карантине, надо танцевать

Минздрав: Чтобы не потолстеть на карантине, надо танцевать18:30, 20.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Чтобы не набрать лишних килограммов во время карантина и самоизоляции, нужно танцевать. Так считает главный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина. От диет она призвала отказаться.
Из-за распространения коронавируса многие россияне переходят на удаленную учебу и работу, а тем, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидобстановской, и вовсе нельзя покидать дом в течение 14 дней. В таком режиме сложно не набрать лишних килограммов: физическая активность минимальная, а скука заставляет заглядывать в холодильник чаще, чем нужно. Что делать в такой ситуации? Главный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина советует отказаться от диет и танцевать.
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«Я бы калорийность питания не уменьшала, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы, поэтому питание должно быть достаточно калорийным, не надо сейчас бросаться на диеты и попытаться похудеть дома. А вот двигаться способов масса, начиная от того, что каждый час включать музыку и танцевать, делать упражнения, ходить даже по маленькой комнате можно. Танцевать – это самое лучшее, потому что это поднимает и настроение и дух, и при этом все мышцы работают», - цитируют специалиста РИА Новости.
По последним данным, коронавирус выявили у 253 россиян, в Петербурге зафиксировано 14 случаев заражения. По всей стране под медицинским наблюдением находится 27 487 пациентов.
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