Тренер рассказал, как сделать домашний спортзал из привычных предметов на карантине

Из-за распространения коронавируса многие остаются работать и учиться из дома, а некоторые вынуждены в течение двух недель не покидать его - таковы правила карантина. Как сохранить форму в таких условиях, рассказала испанский тренер Натали Гайян.

В большинстве городов по всему миру закрыты торговые центры и спортзалы - люди боятся заразиться коронавирусом. Одни добровольно самоизолируются - переходят на работу и учебу из дома, другие, приехавшие из стран с неблагополучной эпидобстановкой, вынуждены 14 дней не выходить из дома. При таком режиме сложно сохранить форму и не набрать лишних килограммов. Но выход есть - сделать домашний спортзал из самых простых предметов.

Личный тренер из Испании Натали Гайян советует в качестве гирь использовать пакеты с мукой или сахаром (не зря же они пропали с полок магазинов). “Насыпьте в пакет один килограмм муки или сахара, плотно завяжите, чтобы они напоминали камень. Затем положите их в другую сумку - с ручками. Все, у вас есть импровизированная гиря”.

Во время карантина у вас будет много времени, чтобы перебрать старую одежду. Например, ненужную куртку можно использовать как очень популярные сейчас ленты TRX или подвесные кольца. “Возьмите куртку из прочного материала, плотно обвяжите ее вокруг какого-нибудь устойчивого предмета, например, колонны и тяните ее назад, удерживая вес тела. Так обычно используются ленты TRX или подвесные кольца в тренажерном зале. Но помните, что безопасность превыше всего, поэтому делайте эти упражнения, только если уверены, что куртка не порвется, а колонна не сломается.

Для спорта подойдет и обычный веник, говорит Натали Гайян. Это не правда, что единственная хорошая тренировка - та, что вас полностью выматывает. Легкая физическая активность тоже принесет свои плоды.

“Держите метлу или другой легкий пластиковый шест над головой на вытянутых руках, наклоняйтесь из стороны в сторону, пока не устанете”.

Хорошими утяжелителями станет вода в бутылках. Тренер предлагает держать в каждой руке по литровой бутылке воды - фактически это небольшая гантель. Делать это нужно, сидя на корточках. Затем, когда вы встанете, подбросьте их в воздух на пару сантиметров, поймайте и снова приседайте.



И самый необычный помощник в домашнем спортзале - это ваш ребенок. В этом случае тренировки можно совместить с забавной игрой: посадите ребенка на спину, когда отжимаетесь или приседаете: ему будет весело, а вам - полезно.

© Доктор Питер