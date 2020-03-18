Диетолог рассказала, как нужно питаться на карантине

Из-за угрозы распространения коронавируса многие россияне перешли на удаленку, то есть работают из дома. В таком режиме особенно важно правильно питаться, чтобы не набрать лишних килограммов и укрепить иммунитет.

Во время пандемии коронавируса особенно важно правильно питаться. О том, как это сделать, чтобы улучшить здоровье и не набрать лишних килограммов, рассказала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Врач рекомендует не налегать на соленые и сладкие продукты: маринады, овощные и фруктовые консервы, конфеты, варенье, компоты и другие напитки с большим количеством сахара. Кроме того, из рациона необходимо исключить колбасы, копчености и жирные сыры. По словам диетолога, регулярное употребление этих продуктов практически моментально скажется на фигуре, поскольку физическая активность в это время минимальная.

В рационе обязательно должны быть продукты из цельного зерна, каши, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, бобовые, фрукты, молочные продукты, пишет агентство «Москва».

Антонина Стародубова советует питаться следующим образом: три основных приема пищи и два небольших перекуса. В идеале каждый день нужно съедать не менее 400 г овощей (не считая картофеля) и фруктов. Также не стоит забывать про белок, который содержится в мясе. Минимум один раз в неделю диетолог советует употреблять рыбу.

Кроме того, в условиях карантина важно соблюдать правильный режим дня. Например, засыпать и просыпаться в одно и то же время, а спать не менее 7-8 часов.