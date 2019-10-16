Диетологи рассказали, какой завтрак весной прибавит сил

На календаре весна, а многим по-прежнему тяжело просыпаться и настроение «на нуле». Зарядиться энергией с утра может помочь правильный завтрак. «Доктор Питер» спросил у диетологов, каким должен быть весенний завтрак, чтобы стать полезным, питательным и бодрящим. А также попросил несколько рецептов на утро.

По словам врача-диетолога Городской многопрофильной больницы №2 Риммы Дондуковской, основой любого завтрака, независимо от времени года, должны быть цельнозерновые продукты, богатые витаминами группы В — это может быть тост из цельнозернового хлеба и всевозможные каши. Причем не в пакетиках, а из цельного зерна или в виде хлопьев грубого помола (овсянка, ядрица гречи, пшеничная). Весной такой завтрак надо постараться еще насытить витаминами, которых так не хватало зимой. Прежде всего, витамином D.

- Витамин D есть в яичных желтках, поэтому весной хорошей добавкой к каше может стать омлет или просто сваренное яйцо, - говорит специалист. - К тосту можно 2-3 раза в неделю добавлять кусочек жирных сортов рыбы слабой соли, также богатых витамином D. Это форель, лосось, семга. Если бюджет не позволяет красную рыбу, для бутерброда подойдет также сельдь или скумбрия холодного копчения.

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Не надо забывать и о витамине С, который помогает организму бороться с весенними простудами и добавляет сил. Но найти его в продуктах, продающихся весной в магазинах, не всегда просто — он не любит длительного хранения и быстро разрушается. По словам Риммы Дондуковской, лучше всего витамин С сохраняют цитрусовые и гранаты благодаря толстой кожуре, а также замороженные ягоды — например, черная смородина или клюква, которые можно добавлять в каши. Также сделать кашу более полезной могут сухофрукты.

- Худеющим мы обычно рекомендуем курагу или чернослив, в них меньше всего сахара. Для тех, у кого нет проблем с весом и уровнем глюкозы в крови, подойдут финики и инжир, - сказала Римма Дондуковская.

Также врач советует не запивать завтрак чаем или кофе. Танины, содержащиеся в этих напитках, замедляют усваивание витаминов из пищи, могут даже способствовать их быстрому выведению из организма. По словам диетолога, чай в принципе должен быть отдельным приемом пищи, а для завтрака лучше выбрать заваренный в термосе с вечера шиповник, цикорий или какао.

Известный московский диетолог Светлана Титова считает, что правильный и сбалансированный завтрак может не только укрепить ослабленный за зиму иммунитет, но и на 30% повысить работоспособность, помочь противостоять ежедневным стрессам, улучшить концентрацию внимания и запоминание информации. По словам специалиста по питанию, в полезный завтрак обязательно должны входить каши, яйца или творог.

- С утра необходимо включать крупы: овсянку, гречку, рис и прочие. Они дадут организму столь необходимую клетчатку, обеспечивающую правильную работу всего желудочно-кишечного тракта. Яйца пополнят рацион белком и жирными кислотами, которые налаживают работу сердечно-сосудистой и мышечной систем. Также важный кисломолочный продукт – творог, наладит правильную работу всей пищеварительной системы и обеспечит организм важными лакто- и бифидобактериями.

Светлана Титова поделилась с «Доктором Питером» тремя рецептами весеннего завтрака.

Овсяная каша с тыквой и изюмом

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 0.5 стакана

молоко 1,5% - 1 стакан

льняное масло - 1 ст. л.

льняные семена - 1 ч. л.

тыква - 100 г

изюм - 1 ст. л. с горкой

Приготовление:

Молоко налейте в толстодонную кастрюлю. доведите до кипения. Тыкву нарежьте мелкими кубиками – примерно 0.5 см. Изюм надо промыть и обдать кипятком. Добавьте в кипящее молоко соль, тыкву, овсяные хлопья, изюм. Доведите все вместе до кипения, периодически помешивая кашу. Как только каша закипит, выключите огонь и оставьте на горячей плите "доходить" на 15 минут. При подаче добавьте льняное масло, можно мёд по вкусу.

Яичница в авокадо

Ингредиенты:

Авокадо спелый - 1 шт.

яйца перепелиные - 4 шт.

сыр твердого сорта - 30 г

специи (соль, перец, майоран, петрушка, базилик) по вкусу

Приготовление:

Спелый авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Получившиеся лодочки из авокадо немного углубить, аккуратно убрав ложкой мякоть. Чтобы половинки авокадо прочно стояли, соорудить им подставку из фольги. Сыр натереть на средней терке и разложить на дно лодочек. Аккуратно разбить яйца в лодочки (по 2 в каждую), специи смешать с щепоткой натёртого на самой мелкой терке сыра и посыпать лодочки. Запекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут.

Запеканка творожная с курагой

Ингредиенты:

творог 5% - 300 г

курага - 100 г

яйца - 3 шт.

мёд по вкусу

соль по вкусу

Приготовление:

Весь творог кладем в миску, добавляем туда курагу, предварительно нарезанную на кубики. Вливаем в миску яйца. Тщательно все перемешиваем и заполняем смесью форму для выпечки. При этом форму маслом не смазываем, а просто застилаем бумагой для выпечки. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и выпекаем 20 минут. Готовность можно определить, если пошевелить форму - запеканка не должна быть жидкой в центре.

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