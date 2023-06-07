Жирные волосы и еще 4 признака проблем со здоровьем, которые видны невооруженным глазом

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале
1. Резкий набор веса или резкое похудение
По словам Зухры Павловой, опасны заметные изменения в весе, которые произошли за 1-2 месяца, при том что человек не делал для этого ничего особенного.
Резкая худоба опаснее набора веса, потому что за ней может скрываться множество разных заболеваний, в том числе рак. Но и набранные килограммы не всегда говорят только об излишествах за столом. Человек, например, может заедать сильную эмоциональную драму, и, если вовремя не прийти ему на помощь, дело может дойти до беды.
2. Резкие смены настроения, раздражительность, апатия
Если человек из веселого оптимиста вдруг стал унылым пессимистом, в первую неделю не стоит волноваться: так может сказываться, например, стресс на работе. Но если, по словам специалиста, он уже больше месяца огрызается, перестал шутить, интересоваться делами родных и в целом выглядит серым, усталым, то пора действовать. Это может указывать на серьезные сбои в работе организма, например на нарушение баланса гормонов или депрессию.
3. Появление морщин, отекшие веки, тусклый цвет лица
Когда признаки старения появляются у молодого еще человека, это повод насторожиться.
За такими изменениями во внешности могут скрываться проблемы в эндокринной, сердечно-сосудистой или мочевыделительной системе. Например, почки могут не справляться с выводом токсинов, что отражается на коже.
4. Отеки, которые не спадают
С наступлением теплого времени года многие жалуются на отеки. По словам врача, это не норма, но в целом не так страшно, особенно если вы долго находились на жаре и стоя. Если отеки проходят после прохладной ванночки вечером и отдыха лежа с поднятыми ногами, значит, все в порядке. Но в целом доктор посоветовала пить больше воды, чтобы организм в жару не задерживал внутри жидкость.
Однако если отеки не проходят и тем более нарастают, если вы замечаете, что отекают не только ноги, но и руки, а лицо стало одутловатым, то это может быть связано с серьезными проблемами с почками, сердечно-сосудистой системой или щитовидной железой. При таких признаках надо срочно обследоваться.
5. Жирные волосы, ломкие ногти, нездоровая кожа
Кожа обычно одной из первых сигналит о том, что в организме что-то не в порядке. Настороженность у вас должны вызвать:
частые высыпания, акне;
слишком сухая или слишком жирная кожа;
потемневшая кожа в подмышечных впадинах и на локтях, вокруг век и на задней поверхности шеи;
ломкость ногтей;
перхоть;
постоянные трещины в уголках губ;
боль в веках.
Если раньше вы не замечали за собой подобных проявлений, стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Возможно, причиной изменений стали обычная усталость или дефицит витаминов после зимы. Но не факт, что это не может быть ранним признаком серьезного заболевания.