Жирные волосы и еще 4 признака проблем со здоровьем, которые видны невооруженным глазом

С наступлением теплого времени года многие жалуются на отеки. По словам врача, это не норма, но в целом не так страшно, особенно если вы долго находились на жаре и стоя. Если отеки проходят после прохладной ванночки вечером и отдыха лежа с поднятыми ногами, значит, все в порядке. Но в целом доктор посоветовала пить больше воды, чтобы организм в жару не задерживал внутри жидкость.