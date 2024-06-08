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Жертвы бьюти-гуру: дерматолог предупредила, чем опасны для школьниц «взрослые» кремы

Каждая девочка, по мере того как она взрослеет, хотя бы раз пользовалась косметикой мамы или старшей сестры, ведь хочется подражать старшим. Но использование средств не по возрасту может всерьез навредить юной девочке.

8 июня 2024Обсудить
крем, антиэйдж, взрослый, мамин, с ретинолом, тренд
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iStockphoto

Многие девочки-подростки активно записывают «рилсы» и «тик-токи» с бьюти-ритуалами, делятся советами по уходу за кожей, любимыми брендами кремов и лосьонов. Подобный сомнительный тренд пользуется невероятной популярностью во всем мире, и Россия — не исключение.

Для юных поклонниц разнообразных бьюти-процедур даже придумали специальный термин: Sephora kids или «дети Sephora» — по названию международной сети косметических магазинов. Подростки (в основном, конечно, девушки) и даже 10-летние дети буквально штурмуют магазинные полки в поисках популярных продуктов, особенно тех, что были показаны в соцсетях у знаменитостей. Например, подростки повально стали скупать средства антиэйдж и кремы с содержанием ретинола.

К чему подобное может привести, «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова, ведущий трихолог, дерматолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Алена Романова
Дерматология, трихология

Дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиники в СПб

Даст обратный эффект

Прежде всего основными компонентами, вызывающими массу вопросов у врачей, считаются ретинол, кислоты и масла. Но почему детям нельзя использовать «взрослую» косметику?

Дети и подростки раннего возраста без выраженных проблем с кожей лица и тела в принципе не нуждаются в каком-либо дополнительном уходе за кожей, тем более в средствах, которые содержат мощные активные вещества или антивозрастные компоненты. Сюда относятся ретинол, любые виды кислот, пептиды, а также средства с высокой концентрацией цинка и агрессивными ПАВ для глубокого очищения очень жирной кожи.

Использование кремов, тоников или лосьонов с такими компонентами не только не поможет продлить молодость кожи, но и даст обратный эффект. Ретинол или кислоты могут спровоцировать избыточную выработку кожных клеток. В результате нежная кожа ребенка огрубеет, будет шелушиться и покроется корочками.

Агрессивные вещества также способны пересушивать кожу и вызывать обезвоживание. А это первый шаг к раннему старению, в том числе и к фотостарению. Обезвоженная кожа хуже переносит воздействие солнечных лучей и раньше положенного покрывается морщинами. В результате уже к 35 годам есть риск превратиться в сморщенную старушку. И это не преувеличение.

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«Отдельно стоит сказать о модных гидрофильных маслах для снятия макияжа. Они могут стать причиной развития или обострения акне — любой формы. Так что включать такие средства в уход я бы тоже не советовала», — подчеркивает эксперт.

Важно понимать: вся подобная косметика не проходила тестирование на детях. Соответственно, оценить весь масштаб возможных последствий такого ухода для кожи в будущем мы пока не можем. Вполне вероятно, что они окажутся гораздо более серьезными.

Правильный уход за кожей детей и подростков

Детям и тинейджерам без явных дерматологических проблем никакой специальный уход не нужен. Максимум — можно использовать простую легкую пенку для умывания. Причем обязательно для нормальной, а не проблемной или сухой кожи. Помимо того, ребенку стоит купить солнцезащитный крем, так как детская кожа тоже подвержена негативному воздействию ультрафиолета.

Специфический уход требуется детям с проблемной кожей. Однако он все равно отличается от ухода для взрослых. Так, в средствах для подростков должна быть ниже концентрация цинка и других активных веществ. Определенную косметику включать в уход стоит не раньше, чем в 17–18 лет. Например, продукты с ретинолом и кислотами. В любом случае при проблемах с кожей подбирать схему ухода для подростка должен исключительно врач-дерматолог.

Автор текста:Елена Мишина
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