Жертвы бьюти-гуру: дерматолог предупредила, чем опасны для школьниц «взрослые» кремы

Специфический уход требуется детям с проблемной кожей. Однако он все равно отличается от ухода для взрослых. Так, в средствах для подростков должна быть ниже концентрация цинка и других активных веществ. Определенную косметику включать в уход стоит не раньше, чем в 17–18 лет. Например, продукты с ретинолом и кислотами. В любом случае при проблемах с кожей подбирать схему ухода для подростка должен исключительно врач-дерматолог.