Жертвы бьюти-гуру: дерматолог предупредила, чем опасны для школьниц «взрослые» кремы

Многие девочки-подростки активно записывают «рилсы» и «тик-токи» с бьюти-ритуалами, делятся советами по уходу за кожей, любимыми брендами кремов и лосьонов. Подобный сомнительный тренд пользуется невероятной популярностью во всем мире, и Россия — не исключение.
Для юных поклонниц разнообразных бьюти-процедур даже придумали специальный термин: Sephora kids или «дети Sephora» — по названию международной сети косметических магазинов. Подростки (в основном, конечно, девушки) и даже 10-летние дети буквально штурмуют магазинные полки в поисках популярных продуктов, особенно тех, что были показаны в соцсетях у знаменитостей. Например, подростки повально стали скупать средства антиэйдж и кремы с содержанием ретинола.
К чему подобное может привести, «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова, ведущий трихолог, дерматолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиники в СПб
Даст обратный эффект
Прежде всего основными компонентами, вызывающими массу вопросов у врачей, считаются ретинол, кислоты и масла. Но почему детям нельзя использовать «взрослую» косметику?
Дети и подростки раннего возраста без выраженных проблем с кожей лица и тела в принципе не нуждаются в каком-либо дополнительном уходе за кожей, тем более в средствах, которые содержат мощные активные вещества или антивозрастные компоненты. Сюда относятся ретинол, любые виды кислот, пептиды, а также средства с высокой концентрацией цинка и агрессивными ПАВ для глубокого очищения очень жирной кожи.
Использование кремов, тоников или лосьонов с такими компонентами не только не поможет продлить молодость кожи, но и даст обратный эффект. Ретинол или кислоты могут спровоцировать избыточную выработку кожных клеток. В результате нежная кожа ребенка огрубеет, будет шелушиться и покроется корочками.
Агрессивные вещества также способны пересушивать кожу и вызывать обезвоживание. А это первый шаг к раннему старению, в том числе и к фотостарению. Обезвоженная кожа хуже переносит воздействие солнечных лучей и раньше положенного покрывается морщинами. В результате уже к 35 годам есть риск превратиться в сморщенную старушку. И это не преувеличение.
«Отдельно стоит сказать о модных гидрофильных маслах для снятия макияжа. Они могут стать причиной развития или обострения акне — любой формы. Так что включать такие средства в уход я бы тоже не советовала», — подчеркивает эксперт.
Важно понимать: вся подобная косметика не проходила тестирование на детях. Соответственно, оценить весь масштаб возможных последствий такого ухода для кожи в будущем мы пока не можем. Вполне вероятно, что они окажутся гораздо более серьезными.
Правильный уход за кожей детей и подростков
Детям и тинейджерам без явных дерматологических проблем никакой специальный уход не нужен. Максимум — можно использовать простую легкую пенку для умывания. Причем обязательно для нормальной, а не проблемной или сухой кожи. Помимо того, ребенку стоит купить солнцезащитный крем, так как детская кожа тоже подвержена негативному воздействию ультрафиолета.
Специфический уход требуется детям с проблемной кожей. Однако он все равно отличается от ухода для взрослых. Так, в средствах для подростков должна быть ниже концентрация цинка и других активных веществ. Определенную косметику включать в уход стоит не раньше, чем в 17–18 лет. Например, продукты с ретинолом и кислотами. В любом случае при проблемах с кожей подбирать схему ухода для подростка должен исключительно врач-дерматолог.