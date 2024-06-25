Женщину частично парализовало после ожога крапивой

Крапиву рекомендуют при болезнях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Однако следует помнить, что часто есть это растение нельзя: произойдет усиление свертываемости крови, поэтому в пожилом возрасте, а также страдающим тромбофлебитом и варикозным расширением вен крапивой лучше не злоупотреблять. Свежую крапиву используют в пищу до цветения, сушить ее следует немного попозже.