Женщину частично парализовало после ожога крапивой

Инцидент произошел в Северной Америке, в горах Сьерра-Невада. Женщина отправилась на прогулку, она любит заниматься хайкингом. Вышла на горную тропу рано утром, целый день гуляла по лесам и полям.
Ближе к вечеру туристка остановилась возле ручья, чтобы набрать воды. Внезапно она почувствовала резкую боль в ноге. Она решила, что ее укусил паук или какое-то другое насекомое.
Вскоре состояние женщины начало резко ухудшаться. Она почувствовала онемение в ногах, ей было сложно самостоятельно передвигаться.
Пострадавшая поняла, что без помощи не обойтись. Она успела вызвать спасателей, вскоре у нее разрядился телефон,
Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили частично парализованную женщину. С их помощью ей удалось спуститься с горы. Спасательная операция заняла более пяти часов.
Пострадавшую сразу же отправили в больницу. Врачи тщательно осмотрели пациентку — оказалось, что ее организм так среагировал на контакт с крапивой. В горах есть места, которые густо заросли этим растением, скорее всего, туристка проходила мимо них.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, она уже может самостоятельно передвигаться и быстро восстанавливается.
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«Такая сильная реакция организма на крапиву, вплоть до шока, может быть у аллергиков с реакциями на пыльцу растения. Здесь невозможно предсказать исход, поэтому человеку лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — говорит Елена Парецкая.
Также опасно упасть в заросли крапивы, особенно если вы в купальнике или коротких шортах и майке. Болевые рецепторы дадут массивную реакцию, здесь все тоже непредсказуемо, вплоть до паралича. В зоне риска женщины с высокой чувствительностью.
Самые болезненные места — это пах, шея, предплечья, живот и грудь. Если кожи коснется крапива, особенно старая, то резкой боли и волдырей точно не избежать.
Если вы обожглись крапивой, не паникуйте. Для аллергиков это растение неопасно, неприятные ощущения пройдут через несколько часов самостоятельно. Чтобы облегчить страдания, можно приложить холодный компресс к пораженному месту или принять прохладный душ.
«Категорически нельзя мазать кожу жиром, поливать горячей водой или принимать горячую ванну. Так вы только усугубите свое состояние. Если поражение большое, то можно принять лекарство от аллергии», — говорит Елена Парецкая.
Если через 3-6 часов вам не стало легче, боль усилилась, появились тошнота и головокружение, то как можно скорее обратитесь к врачу.
Кстати
Сама по себе крапива полезна. Она содержит железо и инулины — вещества, укрепляющие сосудистую стенку. Полезна людям, которые страдают кровотечениями, ведь она улучшает качество крови, повышает уровень гемоглобина.
Крапиву рекомендуют при болезнях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Однако следует помнить, что часто есть это растение нельзя: произойдет усиление свертываемости крови, поэтому в пожилом возрасте, а также страдающим тромбофлебитом и варикозным расширением вен крапивой лучше не злоупотреблять. Свежую крапиву используют в пищу до цветения, сушить ее следует немного попозже.
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