Кровавая луна, лунное затмение — 8 ноября многие ждали с особым напряжением, можно сказать, что и со страхом. Этот день считается довольно сложным — то, как мы будем себя вести, определит нашу жизнь на ближайший год. Поэтому так важно прислушиваться к своем внутренним ощущениям. Чтобы привести себя в равновесие, 8 ноября помогут некоторые психологические техники, они позволят справиться со стрессом и переживаниями.
доктор психологических наук, профессор
— Заметьте, акцент в этой истории не на астрологическом аспекте, — говорит клинический психолог, профессор Александр Клочков. — Это простая техника, которую можно использовать в любой день, когда вам тяжело и плохо.
Лунное затмение 8 ноября — это повод отказаться от чего-то плохого в своей жизни. Например, от долгов, отпустить болезни.
— Идеально избавляться от любых страхов, тревог, волнений, обид, злости, — рекомендует Александр Клочков. — И желание отказаться должно быть лично для себя, не для мамы, не для мужа или детей, не ради мира во всем мире.
И еще очень важно, что отказ от чего-то ни в коем случае не должен быть во вред другим. Идеально навести порядок в своем внутреннем мире в период за 30 минут до затмения и 30 минут после.
— Постарайтесь в это время ничего не делать, проговорите вслух максимально четко и кратко: «я сейчас отпускаю из моей жизни навсегда без повторения от … (то, от чего вы хотите отказаться)», — объясняет как вести себя психолог. — Необходимо отказываться с полным ощущением, что этого нет и никогда не было и не будет в вашей жизни.
Если же вас все устраивает, вам нравится ваше нынешнее положение, то не пытайтесь искусственно придумывать, от чего надо отказываться. Психолог Клочков рекомендует в таком случае просто пребывать в хорошем расположении духа, в хорошем настроении. Можно добавить к этому час медитации, улыбаться, слушать позитивную музыку, танцевать — делать то, что вам нравится.
— Эта техника психологически выверена, — утверждает эксперт «Доктора Питера». — Применяйте ее в любой стрессовой ситуации. Каждый получает то, во что верит. А вера во что бы то ни было держит человека на земле. Нам нужна вера, без веры человек умирает — это норма нашего мозга. И психологи работают со всем, что поддерживает людей, будь то астрология, магия или природные явления.