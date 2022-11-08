И еще очень важно, что отказ от чего-то ни в коем случае не должен быть во вред другим . Идеально навести порядок в своем внутреннем мире в период за 30 минут до затмения и 30 минут после.

— Постарайтесь в это время ничего не делать, проговорите вслух максимально четко и кратко: «я сейчас отпускаю из моей жизни навсегда без повторения от … (то, от чего вы хотите отказаться)», — объясняет как вести себя психолог. — Необходимо отказываться с полным ощущением, что этого нет и никогда не было и не будет в вашей жизни.

Если же вас все устраивает, вам нравится ваше нынешнее положение, то не пытайтесь искусственно придумывать, от чего надо отказываться. Психолог Клочков рекомендует в таком случае просто пребывать в хорошем расположении духа, в хорошем настроении. Можно добавить к этому час медитации, улыбаться, слушать позитивную музыку, танцевать — делать то, что вам нравится.