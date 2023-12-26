«Я так устала»: 7 советов врача, как вернуть силы и жизненный тонус перед Новым годом

Чем больше однажды полученных травм, тем больше напряжение в теле и, как следствие, чувство утомления. Как правило, особенно это ощутимо как раз перед Новым годом, когда помимо этого фактора на человека влияют еще много других: стресс, частые ОРВИ и простуды, общее состояние усталости.