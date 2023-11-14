Случай из практики: жалобы на усталость у женщины были единственным симптомом опасной болезни

«Женщина попросила принять ее срочно, объяснила, что ей необычайно плохо: „Силы уходят, я чувствую, что это что-то серьезное, я не доживу до понедельника“, — рассказал историю болезни пациентки в своем блоге врач-кардиолог НИИ Джанелидзе Константин Крулев. — Она рассказала, что уже два раза вызывала скорую, но кардиограмма и показатели давления были в норме, поэтому медики предположили, что женщина просто переутомилась, и отправили ее к участковому, предупредив, что по таким пустякам звонить в неотложку не стоит».