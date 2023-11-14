Случай из практики: жалобы на усталость у женщины были единственным симптомом опасной болезни

Усталость, которую можно объяснить переутомлением или недосыпом, не принято воспринимать всерьез. Далеко не каждый врач станет разбираться с тем, почему у пациента совсем нет сил. Ведь уставать — нормально, это не болезнь. Это значит, что ты человек и тебе нужен отпуск, выспаться или наладить режим питания.
Но иногда к своим ощущениям, вроде бы даже безобидным, тем более если они нарастают, а не проходят, стоит прислушиваться. Так поступила пациентка кардиолога НИИ им. Джанелидзе. Она настояла на приеме врача, хотя другие медики и отмахивались от ее жалоб. И опасную болезнь удалось «поймать».
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. ДжанелидзеЛичный сайт
«Мне плохо, силы уходят»
«Женщина попросила принять ее срочно, объяснила, что ей необычайно плохо: „Силы уходят, я чувствую, что это что-то серьезное, я не доживу до понедельника“, —
Зацепиться не за что
Женщина настояла на личной встрече с врачом и приехала на прием в больницу. Выглядела она уставшей и заболевшей, но поднялась по лестнице и шагала по коридорам вполне бодро, вспоминает доктор.
После осмотра выяснилось, что давление у пациентки как у космонавта, 120 на 80, правда, чуть учащен пульс. Не показали патологий ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек и рентгеновский снимок легких. Осталось взять анализы крови.
«Я набрал пробирки и отправил их в лабораторию, а потом мне пришлось на 10-15 минут отвлечься на других пациентов, — вспоминает врач. — Когда я вновь вошел в ординаторскую, то моментально поставил женщине предварительный диагноз».
Грозный диагноз
Пациентка в ожидании врача, оставшись одна, никак не могла остановить кровь, текшую из места прокола в вене. Она использовала почти все ватные шарики, которые были на столе.
«Справиться с кровотечением смогли только с помощью давящей повязки и хладоэлемента, — рассказал Константин Крулев. — Я сразу понял, что увижу в анализах крови женщины. Там оказалось огромное количество бластных клеток. Это признак острого лейкоза. А вот количество тромбоцитов, как обычно и бывает при остром лейкозе, было крайне низким, менее 20, именно этим и была обусловлена повышенная кровоточивость».
При столь низком уровне тромбоцитов крови вероятность фатального кровотечения действительно была велика, отмечает врач. Так что в словах пациентки «не доживу до понедельника» была доля истины.
В итоге женщину направили на лечение к гематологам, терапия заняла около двух лет. Сейчас она в стойкой ремиссии.
Косвенный признак
Врач признает, что заподозрить острый лейкоз можно было и по косвенным признакам.
«У женщины после измерения давления на руке остались большие гематомы, — рассказал Константин Крулев. — Она объяснила это тем, что склонна к кровоточивости, синяки у нее бывали и раньше. Я не обратил на это должного внимания. Но после постановки диагноза пациентка все же призналась, что ранее такие крупные гематомы никогда не возникали от измерения давления».