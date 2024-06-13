Вред как от пачки сигарет: этот повседневный продукт разрушает здоровье, провоцируя деменцию и рак

Кстати

Уровень полиненасыщенных жирных кислот в организме долго возвращается в норму. Ученые выяснили, что в среднем на это понадобится около 580 дней.

Однако многие люди чувствуют улучшение уже после 3-4-й недели. Исследования показали, что отказ от растительного масла в целом хорошо влияет на самочувствие, особенно если у вас были проблемы с ЖКТ.