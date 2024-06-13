Вред как от пачки сигарет: этот повседневный продукт разрушает здоровье, провоцируя деменцию и рак

Примерно треть калорий в нашем ежедневном рационе — это растительное масло, заверяет доктор Кэтрин Шанахан. Такое питание оказывает огромное влияние на метаболизм, что провоцирует различные проблемы со здоровьем. Более того, ученым пока не удалось до конца выяснить, как именно разрушается организм.
«Растительное масло — это промышленный продукт, которого 150 лет назад еще не существовало. Люди использовали животный жир и натуральные масла из фруктов и орехов. Сейчас же для изготовления растительного масла применяют новейшие технологии, оно проходит сложную обработку», —
Основная проблема растительных масел заключается в том, что в них очень много полиненасыщенных жирных кислот. Они вступают в реакцию с кислородом, образуются новые соединения, которые называют продуктами окисления липидов (LOP). Они чрезвычайно токсичны. Причем чем дольше хранится масло в бутылке, тем больше концентрация LOP. Также она увеличивается при нагревании продукта.
Чем могут быть опасны растительные масла
Обилие этого продукта в рационе существенно сказывается на метаболизме, провоцируя различные проблемы со здоровьем, в том числе и системное воспаление в организме. Все это увеличивает риск развития рака, бесплодия, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.
Токсины, которые обнаружил профессор Мартин Грутвельд в растительных маслах, содержат акролеин. Он раздражает слизистые оболочки глаз, а также провоцирует проблемы с легкими при вдыхании. Активно выделяется акролеин при нагревании, то есть во время жарки на масле.
Самая опасная категория токсинов, которая содержится в маслах, — это альдегиды. В это семейство химических веществ также входит формальдегид, консервант для трупов, и многие токсины, которые делают сигаретный дым канцерогенным и раздражающим ткани человека. Токсичные альдегиды, образующиеся в масле для жарки, могут попасть в пищу. В 2019 году ученые доказали, что порция картофеля фри содержит в 25 раз больше канцерогенных альдегидов, чем допустимая ВОЗ норма.
«Количество вызывающих рак альдегидов, которое ученые обнаружили в порции картофеля фри, эквивалентно тому, как если бы вы выкурили 25 сигарет. Опасны и чипсы: одна штука равна одной сигарете», — рассказывает доктор Кэтрин Шанахан.
Еще один вывод ученых: растительное масло способствует активному образованию жировых отложений. Чем больше этого продукта в рационе человека, тем активнее меняется «химия» его тела. В результате происходят изменения и в клетках — тот самый окислительный стресс. Все это влияет на организм, у человека развиваются как хронические, так и смертельно опасные патологии.
Кстати
Уровень полиненасыщенных жирных кислот в организме долго возвращается в норму. Ученые выяснили, что в среднем на это понадобится около 580 дней.
Однако многие люди чувствуют улучшение уже после 3-4-й недели. Исследования показали, что отказ от растительного масла в целом хорошо влияет на самочувствие, особенно если у вас были проблемы с ЖКТ.
Какие масла самые опасные:
кукурузное масло;
рапсовое масло;
подсолнечное масло;
соевое масло;
хлопковое масло;
сафлоровое масло;
масло виноградных косточек;
масло из рисовых отрубей.
Однако вы можете заменить их полезной альтернативой. Вот список масел, которые не провоцируют серьезных проблем со здоровьем, если употреблять их в умеренных количествах:
оливковое масло экстра-класса или нефильтрованное рафинированное оливковое масло;
нерафинированное арахисовое масло;
нерафинированное кокосовое масло;
нерафинированное масло авокадо;
кунжутное масло;
нерафинированное пальмовое масло;
также хорошо жарить на сале или курином жире.
Ученые также призывают как можно реже заказывать доставку еды. Вы не знаете, как именно готовился ваш обед или ужин, сколько масла использовали на кухне и какого оно качества.
Также стоит внимательно читать этикетки продуктов. Не покупайте те, в составе которых есть различные вредные масла. И конечно, старайтесь как можно чаще готовить дома: так вы точно будете знать, что лежит в вашей тарелке.