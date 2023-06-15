Врачи СПбГПМУ удалили 4-летней девочке огромную опухоль, из-за нее она выглядела заметно старше

На обследовании медики выявили повышение стероидных гормонов и их метаболитов, а также повышение кортизола, их уровень подскакивал утром и вечером. Кроме того, рентгенограмма показала, что костный возраст девочки опережал фактический, ей как будто было 7,5 лет.