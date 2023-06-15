Врачи СПбГПМУ удалили 4-летней девочке огромную опухоль, из-за нее она выглядела заметно старше

В клинику Педиатрического университета поступила 4-летняя девочка. Она страдала от лишнего веса, высыпаний, как у подростка, при этом родители заверяли, что до недавнего времени ребенок развивался совершенно нормально, никаких проблем со здоровьем не было.
На обследовании медики выявили повышение стероидных гормонов и их метаболитов, а также повышение кортизола, их уровень подскакивал утром и вечером. Кроме того, рентгенограмма показала, что костный возраст девочки опережал фактический, ей как будто было 7,5 лет.
Врачи эндокринологического отделения заподозрили у девочки синдром Кушинга — состояние, которое развивается при хроническом воздействии на организм избыточного количества гормонов коры надпочечников. Это заболевание отражается на внешности, человек начинает страдать от ожирения, причем заметнее всего полнеет верхняя часть тела, округляется лицо. У пациентки были эти характерные симптомы.
Медики сделали ребенку УЗИ и КТ. Обследования показали, что у девочки есть опухоль левого надпочечника. Образование было шарообразным, около 7 см в диаметре. Врач-онколог расценил его как опухоль, вероятно адренокортикальную карциному, был риск, что она вскоре может стать злокачественной.
Девочке требовалась срочная операция. Хирурги удалили опухоль, рак не подтвердился: последующее патоморфологическое исследование показало, что это была адренокортикальная аденома.
После операции уровень кортизола и тестостерона у девочки начал снижаться. Спустя полтора месяца лабораторные показатели вернулись в норму.
Заведующая отделением, педиатр, детский эндокринолог
«Данный клинический случай — пример диагностического поиска причины преждевременного полового развития. В таких ситуациях необходимо комплексное обследование, включающее биохимические, гормональные, инструментальные методы исследования. В Педиатрическом университете есть все необходимые специалисты, которые могут выяснить причину проблемы и устранить ее», — пояснила заведующая эндокринологическим отделением Кристина Скобелева.
Сейчас врачи контролируют состояние девочки после выписки. Малышка чувствует себя хорошо, поправляется, педиатры дают благоприятные прогнозы.
Еще были случаи
В Ленобласти 83-летней женщине удалили опухоль яичника весом 25 кг, о которой она не знала. Пациентку доставили в Ленинградскую областную больницу на скорой с жалобами на сильную боль и одышку. Компьютерная томография показала новообразование в левом яичнике размером до 42 см. Это спровоцировало возникновение острого тромбоза глубоких вен правой ноги.
В январе 2023 года в Подмосковье врачи удалили 53-летней женщине опухоли двух яичников, которые в общей сложности весили 20 кг. Пациентка обратилась к врачам, когда выросший живот начал мешать ей в повседневной жизни. Несмотря на уже имеющийся лишний вес, ей стало трудно передвигаться, появились проблемы с дыханием, тяжесть в животе.