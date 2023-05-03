В Сургуте врачи удалили девочке огромную опухоль, в которой скопилось 3 литра жидкости

Сургутские гинекологи спасли 15-летнюю девочку, удалив из ее яичника огромную опухоль диаметром 30 сантиметров. Объемное новообразование обнаружили совершенно случайно: девочка проходила осмотр в поликлинике, во время которого врач и заподозрил неладное.
Пациентку отправили на МРТ, где обнаружили объемное образование яичника, жидкостное, многокомпонентное, с пристеночными включениями. Опухоль росла незаметно и безболезненно. К врачам до этого ребенка не водили. Родители видели, что у девочки вырос живот, однако были уверены, что она просто располнела.
Пострадавшую отправили на операцию — опухоль нужно было удалять, причем как можно скорее.
Хирурги-гинекологи решили избавляться от новообразования скопически — через небольшие проколы. Это позволило не делать традиционный разрез и минимизировать травмы мягких тканей. Из объемного образования выкачали более 3 литров жидкости, но яичник удалось сохранить. В будущем девочка сможет зачать и выносить ребенка без каких-либо проблем.
Операция длилась полтора часа и прошла без осложнений. Аномалий матки и придатков врачи не обнаружили, левые придатки были увеличены только из-за наличия там опухоли.
«Очень важно, что нам удалось сохранить репродуктивные органы девочки. Теперь ей предстоит диспансерный учет в поликлинике и дальнейшее периодическое наблюдение у нас с целью оценки отдаленных результатов по восстановлению состояния и функции левого яичника. Будем наблюдать пациентку первые полгода раз в месяц, потом раз в 6 месяцев до 18 лет», — рассказала заведующая гинекологическим отделением, акушер-гинеколог Гульнара Духина.
Другие случаи
В Ленобласти 83-летней женщине удалили опухоль яичника весом 25 килограммов, о которой она не знала. Пациентку доставили в Ленинградскую областную больницу на скорой с жалобами на сильную боль и одышку. Компьютерная томография показала новообразование в левом яичнике размером до 42 см. Это спровоцировало возникновение острого тромбоза глубоких вен правой ноги.
В январе 2023 года в Подмосковье врачи удалили 53-летней женщине опухоли двух яичников, которые в общей сложности весили 20 килограммов. Пациентка обратилась к врачам, когда выросший живот начал мешать ей в повседневной жизни. Несмотря на уже имеющийся лишний вес, ей стало трудно передвигаться — появились проблемы с дыханием, тяжесть в животе.