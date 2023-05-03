В Сургуте врачи удалили девочке огромную опухоль, в которой скопилось 3 литра жидкости

«Очень важно, что нам удалось сохранить репродуктивные органы девочки. Теперь ей предстоит диспансерный учет в поликлинике и дальнейшее периодическое наблюдение у нас с целью оценки отдаленных результатов по восстановлению состояния и функции левого яичника. Будем наблюдать пациентку первые полгода раз в месяц, потом раз в 6 месяцев до 18 лет», — рассказала заведующая гинекологическим отделением, акушер-гинеколог Гульнара Духина.