В Югорске хирурги спасли мужчину, которому досками насквозь пробило голову

В Югорской городской больнице врачи спасли мужчину с ужасающей травмой головы. Инцидент произошел во время работы с лесопильным станком. Пострадавшего доставили без сознания, он был в состоянии травматического шока.
В черепе мужчины оказались два фрагмента доски. Один фрагмент размером 20х4 см, другой — 10х3,5. Осмотр показал, что одна доска прошла через скуловую область в полость рта, пробила язык и через подчелюстную область вышла наружу. Другой фрагмент вошел ниже глазницы, разрушил стенки гайморовой пазухи и остановился в полости носа.
Пострадавшего надо было срочно спасать. Прежде чем забрать мужчину на операцию, врачи сделали ему КТ.
После, уже на операционном столе, медики провели реконструкцию черепа. Хирурги тщательно изучили повреждения, оценили расположение инородных тел — их надо было извлечь так, чтобы не пострадали крупные сосуды и мужчина бы не потерял много крови.
После этого врачи обсудили, как именно будут извлекать фрагменты досок и в каком порядке. Когда план операции был готов, приступили к самому вмешательству. Весь процесс занял у медиков два часа.
Самое сложное было удалить те фрагменты, которые были словно «вколочены» в голову пострадавшему. Для этого медикам пришлось расширить костный канал, а потом аккуратно извлечь доски.
Операция прошла успешно. После нее мужчина провел пять суток в реанимации, затем его перевели в отделение травматологии и ортопедии. Там он уже окончательно пошел на поправку.
Спустя две недели после операции мужчину выписали, он чувствует себя хорошо и заканчивает реабилитацию дома.
Несчастный случай на улице
Оказаться в смертельно опасной ситуации можно не только во время работы с техникой, но и просто прогуливаясь по улице.
Этой зимой в Домодедовскую больницу привезли мужчину с подозрением на перелом бедренной кости. Как выяснилось, он поскользнулся на улице и неудачно упал на ногу. Мужчина потерял много крови, все могло закончиться для него ампутацией ноги и даже смертью. Но благодаря помощи врачей сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.