В Югорске хирурги спасли мужчину, которому досками насквозь пробило голову

Этой зимой в Домодедовскую больницу привезли мужчину с подозрением на перелом бедренной кости. Как выяснилось, он поскользнулся на улице и неудачно упал на ногу. Мужчина потерял много крови, все могло закончиться для него ампутацией ноги и даже смертью. Но благодаря помощи врачей сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.