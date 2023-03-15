Однако и на этом пути хирургам пришлось непросто: сердце и система аорты мужчины собрали в себе сразу 4 анатомические аномалии, каждой из которых в отдельности обычно хватает для того, чтобы признать повышенную сложность процедуры эндопротезирования.

Во-первых, у пациента оказался двустворчатый аортальный клапан (вероятно, врожденная аномалия) и крайне выраженный неравномерный кальциноз створок этого клапана. Во-вторых, восходящий отдел аорты был расширен до 53 мм. В-третьих, это горизонтальный тип корня аорты, что существенно осложняет заведение протеза внутрь с помощью катетера.

Наконец, четвертая аномалия — выраженная извитость грудного отдела аорты. При этом размер протеза в связи с ростом и весом пациента был максимальным из всех существующих.