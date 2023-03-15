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Любая операция — верная смерть: врачи спасли мужчину с раком кишечника и заболеваниями сердца

У пациента были проблемы с сердцем, диабет, анемия, тяжелая гипертония и онкология, которая требовала немедленной операции. Врачи смогли разработать план лечения, с помощью которого удалось избежать опасных осложнений.

15 марта 2023
Любая операция — верная смерть: врачи спасли мужчину с раком кишечника и заболеваниями сердца
Источник:
НМИЦ им. Мешалкина

В феврале в НМИЦ им. Мешалкина поступил мужчина 66 лет с диагнозом «рак сигмовидной кишки» — по результатам обследования ему требовалась срочная операция. Однако хирурги не могли сразу взяться за удаление опухоли, поскольку, помимо онкологии, у пациента было еще множество других заболеваний. Среди них:

Таких пациентов принято называть коморбидными (то есть это люди, у которых сочетаются несколько опасных патологий).

Заболевания протекают одновременно, осложняя друг друга: пороки сердца, рак, сахарный диабет, заболевания легких и сосудов. Именно для помощи коморбидным пациентам создаются многопрофильные центры, разрабатываются новые технологии лечения. Цель не только продлить жизнь, но и максимально улучшить ее качество.

Олег Крестьянинов
Кардиохирургия

Заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, кандидат медицинских наук

— Главная проблема этого мужчины — быстро прогрессирующий рак. Но оперировать кишечник до кардинального решения проблемы с сердцем, по мнению анестезиологов, было опасно. В то же время для открытой хирургии сердца существовал встречный риск со стороны опухоли: ранее два раза она уже давала серьезные кровотечения, значит, искусственное кровообращение применять нельзя. Порочный круг. В связи с этим решили первым этапом прибегнуть к эндоваскулярным технологиям — выполнить транскатетерное протезирование аортального клапана, чтобы пациент мог выдержать последующее хирургическое лечение рака, — пояснил врач.

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Однако и на этом пути хирургам пришлось непросто: сердце и система аорты мужчины собрали в себе сразу 4 анатомические аномалии, каждой из которых в отдельности обычно хватает для того, чтобы признать повышенную сложность процедуры эндопротезирования.

Во-первых, у пациента оказался двустворчатый аортальный клапан (вероятно, врожденная аномалия) и крайне выраженный неравномерный кальциноз створок этого клапана. Во-вторых, восходящий отдел аорты был расширен до 53 мм. В-третьих, это горизонтальный тип корня аорты, что существенно осложняет заведение протеза внутрь с помощью катетера.

Наконец, четвертая аномалия — выраженная извитость грудного отдела аорты. При этом размер протеза в связи с ростом и весом пациента был максимальным из всех существующих.

Любая операция — верная смерть: врачи спасли мужчину с раком кишечника и заболеваниями сердца
Источник:
НМИЦ им. Мешалкина

Тем не менее, хирургическая бригада под руководством Олега Крестьянинова успешно справилась с задачей: аортальный клапан имплантировали эндоваскулярным путем с хорошим гемодинамическим эффектом. Благодаря операции сердце мужчины больше не подвергалось опасности.

Хирурги могли приступать к решению следующей проблемы — удалению опухоли из кишечника.

Хирурги во время операции

Только слаженная работа и тщательный план лечения помогли спасти жизнь мужчине

Спасенный мужчина вместе с лечащими врачами

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Хирурги во время операции

Источник:
НМИЦ им. Мешалкина

Спустя 12 дней после операции на сердце пациенту провели второе вмешательство — объемное хирургическое лечение рака. С помощью лапароскопических технологий с видеоассистенцией хирурги-онкологи под руководством Максима Никитина выполнили резекцию сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией. Осложнений, в том числе со стороны сердца, не возникло.

Сейчас спасенный мужчина на ногах, он бодр, позитивно настроен и готовится пройти курс химиотерапии.

Автор текста:Софья Хромова
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