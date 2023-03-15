В феврале в НМИЦ им. Мешалкина поступил мужчина 66 лет с диагнозом «рак сигмовидной кишки» — по результатам обследования ему требовалась срочная операция. Однако хирурги не могли сразу взяться за удаление опухоли, поскольку, помимо онкологии, у пациента было еще множество других заболеваний. Среди них:
хроническая сердечная недостаточность на фоне сочетанного приобретенного порока сердца: аортальный порок (значимый стеноз и умеренная аортальная недостаточность) дополнялся митральной недостаточностью, постоянной формой фибрилляции предсердий, расширением восходящего отдела аорты;
гипертоническая болезнь III стадии крайне высокого риска;
хроническая анемия.
Таких пациентов принято называть коморбидными (то есть это люди, у которых сочетаются несколько опасных патологий).
Заболевания протекают одновременно, осложняя друг друга: пороки сердца, рак, сахарный диабет, заболевания легких и сосудов. Именно для помощи коморбидным пациентам создаются многопрофильные центры, разрабатываются новые технологии лечения. Цель не только продлить жизнь, но и максимально улучшить ее качество.
Заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, кандидат медицинских наук
— Главная проблема этого мужчины — быстро прогрессирующий рак. Но оперировать кишечник до кардинального решения проблемы с сердцем, по мнению анестезиологов, было опасно. В то же время для открытой хирургии сердца существовал встречный риск со стороны опухоли: ранее два раза она уже давала серьезные кровотечения, значит, искусственное кровообращение применять нельзя. Порочный круг. В связи с этим решили первым этапом прибегнуть к эндоваскулярным технологиям — выполнить транскатетерное протезирование аортального клапана, чтобы пациент мог выдержать последующее хирургическое лечение рака, — пояснил врач.
Однако и на этом пути хирургам пришлось непросто: сердце и система аорты мужчины собрали в себе сразу 4 анатомические аномалии, каждой из которых в отдельности обычно хватает для того, чтобы признать повышенную сложность процедуры эндопротезирования.
Во-первых, у пациента оказался двустворчатый аортальный клапан (вероятно, врожденная аномалия) и крайне выраженный неравномерный кальциноз створок этого клапана. Во-вторых, восходящий отдел аорты был расширен до 53 мм. В-третьих, это горизонтальный тип корня аорты, что существенно осложняет заведение протеза внутрь с помощью катетера.
Наконец, четвертая аномалия — выраженная извитость грудного отдела аорты. При этом размер протеза в связи с ростом и весом пациента был максимальным из всех существующих.
Тем не менее, хирургическая бригада под руководством Олега Крестьянинова успешно справилась с задачей: аортальный клапан имплантировали эндоваскулярным путем с хорошим гемодинамическим эффектом. Благодаря операции сердце мужчины больше не подвергалось опасности.
Хирурги могли приступать к решению следующей проблемы — удалению опухоли из кишечника.
Спустя 12 дней после операции на сердце пациенту провели второе вмешательство — объемное хирургическое лечение рака. С помощью лапароскопических технологий с видеоассистенцией хирурги-онкологи под руководством Максима Никитина выполнили резекцию сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией. Осложнений, в том числе со стороны сердца, не возникло.
Сейчас спасенный мужчина на ногах, он бодр, позитивно настроен и готовится пройти курс химиотерапии.