Врачи НИИ Склифосовского спасли мужчину, «каменное» сердце которого не билось неделю

Врачи НИИ СП им. Склифосовского спасли пациента, сердце которого не работало целую неделю — такой редкий клинический случай можно считать настоящим чудом.
В Институт поступил 46-летний мужчина с врожденной патологией сердца — двустворчатым аортальным клапаном с кальцинозом. Плюс к этому он страдал от ишемической болезни сердца.
Справка
Обычно у человека клапан аорты, через который проходит кровь, имеет трехстворчатое строение, но некоторые люди рождаются с двумя створками вместо трех. В течение жизни у таких людей створки могут кальцинироваться — становиться толстыми и неподвижными, препятствуя нормальному кровотоку.
У поступившего мужчины из-за кальциноза толщина створки достигла 2 сантиметров при норме до 1 миллиметра. Кроме того, диагностические обследования выявили тяжелое поражение коронарных артерий.
В НИИ Склифосовского мужчину направили на стандартную для таких случаев кардиохирургическую операцию: протезирование аортального клапана в сочетании с коронарным шунтированием. Врачи должны были убрать кальцинированные створки клапана и поставить на их место протез, а также выполнить шунтирование пораженных артерий сердца,
Из-за очень грубого кальциноза створок аортального клапана и тяжелой гипертрофии сердечной мышцы, толщина которой превосходила норму в два раза, операция проходила дольше запланированного времени. Когда врачи закончили с основным этапом и запустили кровоток, внезапно произошло редкое осложнение. Медики называют его «каменным сердцем». Сердце мужчины сократилось и замерло. Пациента немедленно подключили к аппарату ЭКМО.
ЭКМО работает по следующему принципу: у пациента забирают кровь, прогоняют через аппарат, насыщают ее кислородом и возвращают обратно. Фактически у пациента искусственное легкое. ЭКМО в данном случае — это поддержка жизни вне тела. Но летальность огромная. На аппарате выживает один из десяти.
Как показывает практика, в таких случаях ЭКМО часто помогает сердцу восстановиться за несколько дней. Но время шло, а состояние пациента оставалось прежним. Специалисты приняли решение срочно ставить мужчину в лист ожидания донорского сердца по экстренным показаниям и надеяться на чудо: что за несколько дней найдется подходящий донор.
Чудо, которого так все ждали, произошло. На седьмые сутки после операции нашелся полностью подходящий донор. Врачи Института срочно забрали орган и провели пересадку.
Операция прошла успешно, и уже через 11 дней пациент смог отправиться домой. Сейчас он продолжает наблюдение в НИИ Склифосовского, приезжает на осмотры и быстро восстанавливается.
Про ЭКМО
Про аппарат ЭКМО стали часто писать из-за пандемии. Когда легкие полностью уничтожены ковидом, не помогает даже ИВЛ, последний шанс на спасение может дать именно ЭКМО — технология, объединившая в себе искусственное сердце и искусственное легкое. Случаи выживания на ЭКМО единичны, это что-то из разряда чудес. Но петербурженке Светлане Сироткиной повезло. Она рассказала «Доктору Питеру», как писала прощальное письмо сыну, почти не надеясь, что увидит его вновь.