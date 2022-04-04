Врачи НИИ Склифосовского спасли мужчину, «каменное» сердце которого не билось неделю

В НИИ Склифосовского мужчину направили на стандартную для таких случаев кардиохирургическую операцию: протезирование аортального клапана в сочетании с коронарным шунтированием. Врачи должны были убрать кальцинированные створки клапана и поставить на их место протез, а также выполнить шунтирование пораженных артерий сердца, сообщается в официальной группе Института «Вконтакте».

Из-за очень грубого кальциноза створок аортального клапана и тяжелой гипертрофии сердечной мышцы, толщина которой превосходила норму в два раза, операция проходила дольше запланированного времени. Когда врачи закончили с основным этапом и запустили кровоток, внезапно произошло редкое осложнение. Медики называют его «каменным сердцем». Сердце мужчины сократилось и замерло. Пациента немедленно подключили к аппарату ЭКМО.