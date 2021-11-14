- Бывают ситуации, когда инфекционный процесс развивается лавинообразно и единственный выход — экстренная хирургия, — объяснил главный сердечно-сосудистый хирург Петербурга, академик РАН, профессор, начальник кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии им.П.А.Куприянова ВМедА им.С.М.Кирова Геннадий Хубулава. — Большая удача, что нам удалось сберечь собственный митральный клапан ребенка, он будет расти вместе с ним.

Если бы врачи установили протез, то мальчику бы потребовались с возрастом повторные хирургические вмешательства.