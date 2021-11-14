Шесть случаев на 100 тысяч человек у взрослых. И практически никогда — у детей. Бактериальный эндокардит, действительно, крайне редко встречается у маленьких пациентов. Поэтому двухлетнему мальчику в Детской городской больнице №1 Петербурга уделяли особое внимание. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы остановить заболевание консервативным лечением, но оно результатов не дало.
Геннадий Хубулава
Медицина
Главный сердечно-сосудистый хирург Петербурга, академик РАН, профессор, начальник кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии им.П.А.Куприянова ВМедА им.С.М.Кирова
- Бывают ситуации, когда инфекционный процесс развивается лавинообразно и единственный выход — экстренная хирургия, — объяснил главный сердечно-сосудистый хирург Петербурга, академик РАН, профессор, начальник кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии им.П.А.Куприянова ВМедА им.С.М.Кирова Геннадий Хубулава. — Большая удача, что нам удалось сберечь собственный митральный клапан ребенка, он будет расти вместе с ним.
Если бы врачи установили протез, то мальчику бы потребовались с возрастом повторные хирургические вмешательства.
Инфекционный эндокардит — тяжелое воспалительное заболевание сердца инфекционной природы с первичным поражением клапанов сердца и пристеночного эндокарда, с последующим вовлечением в инфекционный, иммунологический и тромбоэмболический процессы различных органов.
Операцию маленькому пациенту больницы на Авангардной выполнил Геннадий Хубулава, ассистировали ему кардиохирург отделения кардиохирургии Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (ДГБ №1) Николай Анцыгин и профессор кафедры факультетской хирургии Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. И.П. Павлова и клиники сердечно-сосудистой хирургии ВМедА им.С.М.Кирова, доктор медицинских наук Сергей Марченко.
- Мы очень вовремя приняли решение о хирургическом вмешательстве, раньше считалось, что гнойное поражение клапана является абсолютным противопоказанием к операции, — объяснил академик Геннадий Хубулава. — Одним из первых, кто доказал обратное, был мой учитель, профессор, академик РАН Юрий Шевченко, основоположник гнойно-септической кардиохирургии в нашей стране.
Спасение мальчика кардиохирурги называют результатом хорошей командной работы. Вообще, в Петербурге диагноз инфекционный эндокардит ставят ежегодно 300 пациентам, в неотложном оперативном лечении нуждается примерно треть из них. Но в основном — это взрослые пациенты, а не дети.
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