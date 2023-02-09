Опухоль мешала дышать и двигаться
Сложную операцию по удалению опухоли 83-летней женщине провели врачи Ленинградской областной больницы. Пациентка жаловалась на сильную боль и одышку, ее привезли в стационар на скорой помощи.
— После осмотра и проведения компьютерной томографии было установлено новообразование в левом яичнике размером до 42 см. Это спровоцировало возникновение острого тромбоза глубоких вен правой ноги, —
Пожилую женщину было решено экстренно прооперировать и удалить опухоль. Как оказалось, новообразование занимало всю полость живота и весило четверть центнера — 25 кг.
— После операции пациентка смогла самостоятельно двигаться и свободно дышать. Через 10 дней она переведена на амбулаторное лечение, — рассказали в больнице.
Не беременна, а живот — огромный
Еще одна пациентка с гигантской опухолью была прооперирована в Московском онкодиспансере. Она жаловалась на неожиданно выросший большой живот, который доставлял ей сильный дискомфорт — мешал ходить и даже дышать. Виной такого состояния женщины оказалась редко встречающаяся злокачественная опухоль — саркома матки. Новообразование было 65 см в диаметре и выросло до 17 кг.
— Врачи удалили пациентке саркому вместе с маткой и придатками. Операция прошла успешно, — рассказал заведующий онкологическим отделением №5 Алексей Дзасохов. — На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В дальнейшем ей будет назначено лечение.
Врачи отмечают, что опухоль в организме пациентки росла довольно долго, и если бы женщина регулярно посещала врача-гинеколога, болезнь можно было бы выявить на ранней стадии — и эффективно справиться с ней.
Медики отмечают, что женщинам в любом возрасте необходимо проходить профилактический осмотр раз в год.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о случаях, когда женщины не знали о своей беременности до момента родов. Так, в Омске 42-летняя женщина попала в больницу по скорой с подозрением на почечные колики, но уже в приемном отделении у нее неожиданно начались роды. О своей беременности она даже не догадывалась.
Это вполне может происходить на фоне нерегулярных менструаций и набора веса у женщин перед климаксом, рассказала врач-гинеколог.