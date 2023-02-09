Не беременна, а живот — огромный

Еще одна пациентка с гигантской опухолью была прооперирована в Московском онкодиспансере. Она жаловалась на неожиданно выросший большой живот, который доставлял ей сильный дискомфорт — мешал ходить и даже дышать. Виной такого состояния женщины оказалась редко встречающаяся злокачественная опухоль — саркома матки. Новообразование было 65 см в диаметре и выросло до 17 кг.

— Врачи удалили пациентке саркому вместе с маткой и придатками. Операция прошла успешно, — рассказал заведующий онкологическим отделением №5 Алексей Дзасохов. — На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В дальнейшем ей будет назначено лечение.

Врачи отмечают, что опухоль в организме пациентки росла довольно долго, и если бы женщина регулярно посещала врача-гинеколога, болезнь можно было бы выявить на ранней стадии — и эффективно справиться с ней.

Медики отмечают, что женщинам в любом возрасте необходимо проходить профилактический осмотр раз в год.