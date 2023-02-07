Настроение последнего месяца зимы очень точно описал еще Борис Пастернак в знаменитых строчках: «Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд…» Хотя даже в этих тоскливых стихах все равно слышится надежда на скорое приближение весны, света и тепла.
«Доктор Питер» поговорил с врачом-эндокринологом о том, как пережить непростой месяц февраль, какие факторы влияют на наше самочувствие особенно сильно и как сохранить свое здоровье.
врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr
Опасности февраля
— Последний месяц зимы мы переживаем едва ли не тяжелее других месяцев в году, — признает врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина. — Накладывается несколько факторов:
психологическая усталость от зимы,
недостаток солнечного света (на большинстве территорий России февраль — один из самых пасмурных периодов),
сезонная нехватка витаминов (около 50% россиян имеют недостаток одного или нескольких важных витаминов).
Кроме того, отмечает врач, играет роль и свойственная северянам «зимняя депрессия» — до 10% населения испытывают сезонное аффективное расстройство (САД), пик которого приходится именно на финал холодного сезона.
— Среди основных опасностей февраля — повышение заболеваемости респираторными инфекциями, которое провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшение работоспособности, нарушения сна, — объясняет врач. — Но для того, чтобы разобраться, не является ли «зимний сплин» признаками серьезных неполадок в организме, необходимо проконсультироваться со специалистом, сделать ряд анализов, например на уровень витамина D. Это подскажет врачу, как можно оптимально скорректировать «февральскую тоску».
Что поможет пережить февраль и сохранить здоровье
В первую очередь необходимо обратить внимание на образ жизни, советует врач.
проверить соблюдение баланса труда и отдыха: мы работаем, чтобы жить, а не наоборот;
исключить недосып, подумать о качестве сна;
постепенно вводить умеренную физнагрузку. Оптимальной является простая прогулка на свежем воздухе, не создающая физического стресса;
проконтролировать рацион питания: ограничить фастфуд, отдавать предпочтение свежей пище, снизить потребление жареного, мучного, сахара — все это пустые калории, которые провоцируют инфламэйджинг — старение, вызванное хроническим внутренним воспалением;
не забывать о сезонных фруктах-ягодах и овощах. Ферментированные овощи, например хорошо знакомая нам квашеная капуста, — настоящий кладезь здоровья. Она особенно полезна во время февральского снижения тонуса.