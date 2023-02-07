Настроение последнего месяца зимы очень точно описал еще Борис Пастернак в знаменитых строчках: « Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд…» Хотя даже в этих тоскливых стихах все равно слышится надежда на скорое приближение весны, света и тепла.

«Доктор Питер» поговорил с врачом-эндокринологом о том, как пережить непростой месяц февраль, какие факторы влияют на наше самочувствие особенно сильно и как сохранить свое здоровье.