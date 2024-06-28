Врач Симкин объяснил, что будет, если одна нога короче другой, и как это выяснить

А вот функциональная разница — это когда длина костей ног на самом деле одинакова, но при этом в теле могут быть области, подвергшиеся когда-то травматическому воздействию или воспалению. Они, будто заплатки на ткани, тянут за собой таз вместе с ногой вверх или вниз, а иногда вызывают скручивание таза. Тем самым нога может приподниматься на 0,5-2 сантиметра. При отсутствии лечения эта разница сохраняется. Практика подтверждает, что функциональный тип — наиболее частый и встречается в 9 случаях из 10.