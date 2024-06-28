Врач Симкин объяснил, что будет, если одна нога короче другой, и как это выяснить

Руки и ноги человека не идеально симметричны, они могут чуть отличаться по длине. Это вполне допустимо, если разница не видна визуально и не влияет на привычную жизнь. Однако бывают состояния, когда рост одной руки или одной ноги существенно тормозится, что в итоге ведет к выраженным дефектам. Эти проблемы исправляют ортопеды.
Но если разница в длине ног не очень велика — тогда что? Почему одна нога длиннее, а вторая короче и к чему это может привести, какими проблемами здоровья грозит — разбираем с Дмитрием Симкиным, остеопатом, руководителем клиники остеопатии.
Почему ноги разные и как это определить
Под длиной ног подразумевается длина всей конечности, от области таза до стопы. Разницу в длине легко определить в положении лежа. Мы смотрим, на одном ли уровне лодыжки двух ног или на разном.
Диагностировать разницу в длине ног можно у ребенка уже в раннем возрасте. При этом у малышей этот дефект никак не дает о себе знать. Но с активным ростом и развитием может вызвать ряд проблем.
Разница в длине может быть анатомической или функциональной. Первая может быть связана, например, с врожденной аномалией. При анатомическом укорочении разница в длине ног при отсутствии лечения, как правило, с возрастом нарастает.
А вот функциональная разница — это когда длина костей ног на самом деле одинакова, но при этом в теле могут быть области, подвергшиеся когда-то травматическому воздействию или воспалению. Они, будто заплатки на ткани, тянут за собой таз вместе с ногой вверх или вниз, а иногда вызывают скручивание таза. Тем самым нога может приподниматься на 0,5-2 сантиметра. При отсутствии лечения эта разница сохраняется. Практика подтверждает, что функциональный тип — наиболее частый и встречается в 9 случаях из 10.
Это опасно?
Когда разница не так велика, до 0,5 см, и при этом у человека нет жалоб на боли в спине, плоскостопие, нет сколиоза — переживать не стоит. Если показатель 0,5 см и выше, то дефект требует лечения, так как может негативно повлиять прежде всего на качество жизни. Среди возможных последствий:
боли в спине,
нарушение походки,
перекос таза,
грубые деформации позвоночника.
Проблемы с позвоночником, в свою очередь, опасны развитием остеохондроза, формированием протрузий и грыж дисков. Проблема еще и в том, что суставы более длинной ноги перегружены, вследствие чего может развиться плоскостопие, а уже во взрослом возрасте — артроз коленного или голеностопного сустава.
А можно это исправить?
При анатомическом укорочении ног сделать это крайне сложно, здесь требуется ортопедическая коррекция. А вот при функциональном — однозначно да, и решается эта проблема во многом остеопатическим лечением. В этом случае важно в первую очередь работать с причиной натяжения — зоной, которая тянет ногу вверх или вниз.
Это могут быть старые родовые, детские или спортивные травмы, последствия воспалений, операций, ожогов. Место травмы тянет на себя фасции (соединительная ткань), приводит к перекосам всего тела и кажущемуся укорочению нижней конечности. При этом подпорки под ногу (так называемые «подпяточники») не приносят эффекта, потому что не устраняют первопричину.
Всего лишь симптом
Иными словами, разная длина ног — лишь симптом, красноречиво говорящий о том, что где-то в теле есть натяжение. И важно работать именно с ним, а не пытаться исправить последствия — например, выровнять таз. Спустя какое-то время он все равно придет в исходное, неправильное положение, и функциональное укорочение вернется.
«По моему опыту в 90% случаев после 1-3 остеопатических сеансов разница в длине ног полностью уходит, а вместе с ней — и вызванный натяжением перекос в теле. И только примерно в 10% случаев разница остается такой же или немного уменьшается», — говорит эксперт.