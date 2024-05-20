Болезнь портного: что делать, если мизинец на ноге кривой и с косточкой

«Представьте, что человек родился с шестью пальцами на ноге. При втирании мази лишний палец может исчезнуть? Или, может быть, есть аппарат, который можно к нему прикладывать и тогда он рассосется? Нет, таких чудодейственных средств пока нет. Можно, например, уехать в теплые края и ходить там все время босиком по песку, тогда и операция не потребуется. Или есть женщины, которые раньше ходили на каблуках, а на пенсии начали носить калоши, деформация мизинца у них никуда не делась, но она их никак не беспокоит. Они тоже могут спокойно жить без операции», — добавил травматолог-ортопед.