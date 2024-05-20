Болезнь портного: что делать, если мизинец на ноге кривой и с косточкой

Многие знают о выпирающей косточке, вырастающей в области большого пальца ноги, она же «шишка на большом пальце», или халюс вальгус. Однако такая шишка может появиться не только на большом пальце стопы, но и на самом маленьком.
У кривого мизинца на ноге с объемной косточкой есть медицинское название — деформация Тейлора, ее еще называют болезнью портного. Как рассказал Алексей Олейник, травматолог-ортопед, научный сотрудник НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, такое название связано с тем, что во времена швейных машинок с ножным приводом портные часто страдали такой патологией, из-за того что постоянно и сильно нажимали ногой на педаль. Сейчас швейная индустрия ушла вперед, а болезнь осталась.
Травматолог-ортопед, хирург, научный сотрудник НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Не только эстетика
При деформации Тейлора происходит отклонение мизинца внутрь, при этом пятая плюсневая кость смещается наружу. Визуально это может выглядеть примерно так:
болезненная «шишка», часто мозоль в области головки пятой плюсневой кости;
передний отдел стопы распластан из-за большого угла между первой и пятой плюсневыми костями стопы;
мизинец отклонен кнутри стопы, в редких случаях находит на четвертый палец стопы.
Но дело не только во внешнем виде. По словам Алексея Олейника, со временем у таких людей начинают сильно болеть ступни при физических нагрузках и даже при обычной ходьбе, появляется воспаление. В итоге повседневная активность дается с трудом, а рутинная покупка обуви превращается в мучительную проблему: что ни купишь, все неудобно, больно, жмет и натирает.
Кто в зоне риска
Если вы думаете, что деформация Тейлора бывает исключительно у женщин, любящих носить узкую обувь или высокие каблуки, то ошибаетесь. Она часто встречается и у мужчин.
Как объясняет травматолог-ортопед, причина появления кривого мизинца с косточкой — чрезмерная нагрузка на передний отдел стопы, которая приводит к его распластыванию. Что именно может поспособствовать нездоровой нагрузке — вариантов может быть много. И не только обувь с узким носком и высокими каблуками, хотя она виновата очень часто. Среди других триггеров, например:
лишний вес;
профессиональные занятия танцами;
спорт;
травмы стопы;
слабые от природы мышцы стопы;
возрастное снижение эластичности тканей.
Что делать
Как отмечает Алексей Олейник, хирургическая операция при деформации Тейлора нужна тогда, когда она может улучшить качество жизни. К примеру, избавить от постоянных болей.
А что делать, если деформация уже появилась, но пока еще не настолько очевидная и беспокоящая?
«У каждого человека свое понимание дискомфорта. Тут варианта два: надо учиться с этим жить, а если не получается, — идти к хирургу. Операция, по сути, единственный действенный метод решения этой проблемы. Кстати, процент осложнений при таких вмешательствах, которые обычно длятся всего 15-20 минут, невысокий — меньше 1%. Более 95% пациентов довольны результатом операции. Причем больше довольны те, у кого изначально были более четко сформированы проблема и запрос», — объясняет Алексей Олейник.
А вот от мазей, лечебной физкультуры или физиотерапии, по словам специалиста, чудес ждать не стоит.
«Представьте, что человек родился с шестью пальцами на ноге. При втирании мази лишний палец может исчезнуть? Или, может быть, есть аппарат, который можно к нему прикладывать и тогда он рассосется? Нет, таких чудодейственных средств пока нет. Можно, например, уехать в теплые края и ходить там все время босиком по песку, тогда и операция не потребуется. Или есть женщины, которые раньше ходили на каблуках, а на пенсии начали носить калоши, деформация мизинца у них никуда не делась, но она их никак не беспокоит. Они тоже могут спокойно жить без операции», — добавил травматолог-ортопед.
Выбирайте обувь правильно: три совета от ортопеда
Неудобная и тесная обувь часто приводит к деформациям стопы, и не только к деформации Тейлора. Поэтому при подборе обуви не забывайте про эти правила.
Перед покупкой обязательно примеряйте обувь.
Обувь должна быть комфортной по субъективным впечатлениям.
Она должна быть вам по размеру. Тем, у кого ноги отекают, разумно подбирать обувь вечером, когда отек максимальный.