Ортопед Гарипов назвал категорию людей, у которых «косточка» на ноге появится при любых условиях

Подобная проблема типична не только для тех, кто трудится на заводе или часами просиживает в офисе. Выпирающие «косточки» на ногах можно разглядеть и у Ольги Бузовой, Меган Маркл, Гвинет Пэлтроу. Но дело не в модельной обуви, которую носят звезды, и не в постоянных нагрузках на ноги, хотя это тоже важно.
Причины образования подобных дефектов точно не известны, в появлении подобной деформации играет роль сразу несколько негативных факторов. Каких? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Рустам Гарипов — врач ортопед-травматолог, специалист по хирургии стопы клиники «АБИА».
Врач спортивной медицины, ортопед, травматолог
Не только проблема эстетики
Выпирающие «косточки» в области большого пальца стопы — проблема не только эстетическая. Да, искривленный большой палец и достаточно объемная «шишка» в его основании выглядят не очень красиво, особенно на стройных женских ножках. По мере роста «косточки» все сложнее становится выбор и ношение красивой обуви, да и самой обычной — тоже.
Но и это не самая большая проблема. Нарушение амортизационной функции стопы и проблема с распределением нагрузки провоцируют очень неприятные ощущения. Ноги ноют, гудят, болят, а выпирающая «косточка» может травмироваться, что только усиливает проблему. Но неужели ничего нельзя с этим сделать?
Дело не в нагрузках
Если вы обнаружили у себя растущую на большом пальце стопы «шишечку» или «косточку», как ее называют, не стоит корить себя за годы в балетном училище, непомерные физические нагрузки или травмы. Плосковальгусная деформация стопы и, как следствие, появление этой самой «косточки» — фактор генетический.
Именно поэтому предупредить формирование этой патологии нельзя. Образ жизни существенно не влияет на появление деформации, хотя, конечно, боль и воспаление могут усилить ношение каблуков и постоянное пребывание на ногах. В меньшей или большей степени процесс будет идти по заложенной программе, ведь и само плоскостопие у всех выражено индивидуально. Кому-то оно совсем не мешает и не сильно выражено, у других это серьезная проблема. Поэтому не факт, что поможет ортопедическая обувь, стельки и отказ от красивых узких лодочек на каблуках.
Тейпы, шины и чудо-мази не помогут
Эксперт не советует использовать разрекламированные в сети и различных пабликах «специальные» мази, отводящие шины, чудо-устройства, методики тейпирования или комплекс особых упражнений. Популярные лазерные методики тоже эффекта не окажут, в лучшем случае все эти меры просто не навредят. А у многих людей, которые используют подобные способы, они могут еще и ухудшить ситуацию, провоцируя дополнительные осложнения травматического или воспалительного характера.
Отдельно про обувь
Что касается разных видов обуви, здесь больше вопрос провокации патологии, а не ее причины. Узкая неудобная обувь создает нагрузку на передний отдел стопы, и «косточки» просто быстрее и сильнее расползаются, но при условии того, что они вообще формируются. То есть неудобной и неправильной обувью мы усугубляем патологию и ускоряем ее динамику, но никак не вызываем ее возникновение.
Поэтому, когда человеку уже становится больно ходить, обувь непременно меняют на комфортную, с широким основанием. Дополнительно можно и стельки подобрать, в которых ногам будет комфортнее. Но все это будет симптоматическим лечением и только облегчением ситуации. Сама проблема никуда не уйдет, косточка постепенно будет выпирать все сильнее.
Устранит только операция
Навсегда устранить поперечное плоскостопие можно только оперативно, создав искусственный перелом кости и зафиксировав аппарат стопы в новом, правильном положении. Это достаточно серьезное вмешательство, которое нужно обсуждать с врачом, — травматологом-ортопедом.
Прямых показаний к подобной операции нет, поскольку это не угрожающее жизни состояние. Пациент решает исключительно сам в зависимости от той степени дискомфорта, который он испытывает, стоит ли ему делать операцию с удалением «косточек» или ходить с ними. Некоторым пациенткам из-за «косточек» не нравится, как выглядят их ноги, и им в прямом смысле приходится прятать ноги в песок на пляже. К подобным операциям нужно именно прийти самому, если страдания значительно снижают качество жизни.