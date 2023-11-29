Ортопед Гарипов назвал категорию людей, у которых «косточка» на ноге появится при любых условиях

Именно поэтому предупредить формирование этой патологии нельзя. Образ жизни существенно не влияет на появление деформации, хотя, конечно, боль и воспаление могут усилить ношение каблуков и постоянное пребывание на ногах. В меньшей или большей степени процесс будет идти по заложенной программе, ведь и само плоскостопие у всех выражено индивидуально. Кому-то оно совсем не мешает и не сильно выражено, у других это серьезная проблема. Поэтому не факт, что поможет ортопедическая обувь, стельки и отказ от красивых узких лодочек на каблуках.