Врач Шабалина раскрыла секреты аллергии на комаров и мошек

Поскольку кровососущие насекомые широко распространены по миру, встретиться с ними можно в разных местах, включая отдых за границей. Если говорить о привычном регионе проживания, то чаще всего укусы случаются в лесах и парках, возле водоемов, на улицах городов и поселков и даже дома, если окна не защищены москитными сетками. В слюне кровососущих насекомых содержится смесь из анестезирующих, токсичных и антикоагулянтных компонентов, за счет которых насекомые могут питаться кровью.