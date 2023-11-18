Врач Садыков перечислил 3 вида анализов, на которые не стоит тратить деньги и время

В современном мире можно пройти практически любое обследование в любое время без каких-либо направлений — были бы лишние деньги. И с какой-то стороны это хорошо: некоторые анализы действительно помогают держать руку на пульсе и отслеживать состояние своего организма. Однако некоторые исследования, которые нередко назначают в клиниках, довольно бессмысленны.
Диетолог Рустем Садыков перечислил три самых бесполезных анализа.
Диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Первое место в этом списке занимает очень популярный в последнее время анализ на определение уровня витамина D. Дефицит витамина действительно очень распространен: в нашей стране около 80% жителей сталкиваются с этой проблемой. А если говорить про жителей более северных регионов, то там это количество может достигать и 100%.
Однако принимать добавки с витамином можно и без специальных анализов, но после консультации с врачом. А это обследование необходимо только тем, кто проходит специальное лечение, получает большие дозы витамина и хочет контролировать этот процесс.
Уровень холестерина в крови, по мнению специалиста, тоже проверять не имеет смысла. Конечно, это состояние действительно можно считать опасным для здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако последние исследования показывают: этот показатель нельзя считать надежным показателем риска. Лучше проверять на соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина в крови. Кроме того, можно сдать анализ и определить маркеры воспаления.
Еще один вид обследования, который мы привыкли переоценивать, — электрокардиограмма. По словам Садыкова, ЭКГ без сопутствующих симптомов вроде боли в груди, одышки, учащенного пульса не поможет диагностировать болезни сердечно-сосудистой системы.
Даже если симптомы проявятся, они могут так же быстро пропасть. Разовая кардиография в этом вопросе не поможет прояснить ситуацию. Чтобы регулярно отслеживать работу сердца, медики используют специальное устройство, которое дает возможность зафиксировать ритм круглые сутки или в определенное время дня — холтеровский монитор.
Некоторым людям, впрочем, ЭКГ делать все-таки стоит. Это касается в первую очередь курильщиков и тех, у кого есть факторы риска: лишний вес, сахарный диабет, высокий уровень холестерина и члены семьи с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.
Кстати
Чтобы анализы показали адекватный результат, важно, чтобы вы правильно подготовились к походу в поликлинику. Некоторые из них нужно сдавать натощак, перед большинством не советуют пить и курить. Кроме того, с некоторыми витаминными добавками перед обследованием тоже стоит быть осторожнее. О том, почему, можно прочитать ЗДЕСЬ.