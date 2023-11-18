Врач Садыков перечислил 3 вида анализов, на которые не стоит тратить деньги и время

Чтобы анализы показали адекватный результат, важно, чтобы вы правильно подготовились к походу в поликлинику. Некоторые из них нужно сдавать натощак, перед большинством не советуют пить и курить. Кроме того, с некоторыми витаминными добавками перед обследованием тоже стоит быть осторожнее. О том, почему, можно прочитать ЗДЕСЬ.