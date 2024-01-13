Врач Иванов объяснил, что будет, если часто пить чай с фенхелем

Многие травяные чаи не только вкусные, но и полезные. Один из таких напитков, особенно популярных в последнее время, — чай с фенхелем. Считается, что он улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, способствует выработке молока у кормящих мам и справляется с коликами у малышей.
О пользе и противопоказаниях чая с фенхелем рассказал Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Что такое фенхель
Это небольшое пряно-вкусовое растение, которое с древних времен люди используют не только как пищу, но и как лекарство. Народное название фенхеля — укроп аптечный. Для чая используют семена фенхеля — небольшие серо-зеленые зернышки с сильным травяным ароматом и горьковатым привкусом.
«В их составе есть витамины A и C, а также группы B: B1 — тиамин, B2 — рибофлавин, B3 — ниацин, или никотиновая кислота, B6 — пиридоксин. А еще в семенах много калия, кальция и магния», — объясняет Роман Иванов.
Чем полезен чай с фенхелем
Напиток на основе семян фенхеля благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, делает кости крепче, оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффект. Кроме того, семена фенхеля содержат анетол — вещество, которое помогает снять боль и спазмы, в том числе в начале менструального цикла, уменьшить вздутие живота, наладить пищеварение.
«Также в семенах фенхеля есть гистидин — аминокислота, входящая в состав гемоглобина (белок, который переносит кислород в ткани и органы). Нехватка гистидина может стать причиной анемии. Поэтому чай с фенхелем будет полезен тем, кто страдает этим заболеванием, — безусловно, в дополнение к основной терапии, а не вместо нее», — объясняет врач.
Слабительный эффект
Травяной отвар на основе семян фенхеля бережно стимулирует работу кишечника и помогает справиться с запорами.
«Фенхель также считается мочегонным средством. Он помогает вывести из организма воду и снять небольшую отечность лица и ног», — говорит врач.
Чай с фенхелем полезен и для женщин, кормящих грудью. Растение способствует повышению уровня гормонов в женском организме, в том числе пролактина, который отвечает за выработку молока.
Пейте натощак
Употреблять чай с фенхелем следует натощак, до приема пищи.
«В день можно выпить максимум три чашки напитка объемом 200–250 мл. Здоровым людям можно пить такой чай ежедневно, — подчеркивает Роман Иванов. — Но при наличии каких-либо проблем со здоровьем, перед тем как пить подобный чай, лучше посоветоваться с врачом».
При миоме и беременным — нельзя
У чая с фенхелем есть и противопоказания. Его нельзя пить людям с аллергией на это растение, а также на сельдерей, морковь, анис, петрушку.
«Также не стоит пить чай с фенхелем женщинам с доброкачественными заболеваниями матки, такими как миома или эндометриоз, и беременным, — продолжает доктор. — Растение способно усиливать синтез гормона эстрогена, а это может негативно сказаться на течении беременности или спровоцировать рост опухоли».
Как заваривать
Самый простой вариант — залить 1 чайную ложку семян кипятком, дать настояться, процедить и пить как обычный чай.
Для улучшения работы кишечника можно смешать 2 столовые ложки зеленого листового чая и 1 чайную ложку семян фенхеля, заварить кипятком и подождать 15 минут. Для усиления эффекта в напиток можно добавить лимон или лайм. Если вас беспокоит вздутие живота, то можно залить кипятком 1,5 чайной ложки семян и дать постоять примерно полчаса.
В чай с фенхелем можно добавлять и другие травы, которые усилят полезный эффект, такие как мелисса, чабрец, мать-и-мачеха, шалфей, солодка, ромашка, мята.
Помимо чая, семена фенхеля можно использовать и по-другому — например, добавлять их в выпечку, рыбные или мясные блюда, соусы и маринады. Зернышки можно использовать целиком или измельчать в блендере.
Это не панацея!
«Важно помнить, что чай с фенхелем — это не панацея и не защита от всех болезней, а лишь один из способов поддержать организм. Поэтому, если у вас появились симптомы болезни, не стоит уповать на чаи. В этом случае следует обратиться к врачу, который разберется в причинах недомогания и поможет с ними справиться», — резюмирует врач.