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Врач Иванов объяснил, что будет, если часто пить чай с фенхелем

Против вздутия, колик и расстройства кишечника, для спокойствия нервной системы — чай с фенхелем обладает массой полезных свойств. Но всем ли его можно и пойдет ли он на пользу, если пить его регулярно?

13 января 2024
чай с фенхелем
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iStockphoto

Многие травяные чаи не только вкусные, но и полезные. Один из таких напитков, особенно популярных в последнее время, — чай с фенхелем. Считается, что он улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, способствует выработке молока у кормящих мам и справляется с коликами у малышей.

О пользе и противопоказаниях чая с фенхелем рассказал Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Роман Иванов
Дерматовенерология

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)

Что такое фенхель

Это небольшое пряно-вкусовое растение, которое с древних времен люди используют не только как пищу, но и как лекарство. Народное название фенхеля — укроп аптечный. Для чая используют семена фенхеля — небольшие серо-зеленые зернышки с сильным травяным ароматом и горьковатым привкусом.

«В их составе есть витамины A и C, а также группы B: B1 — тиамин, B2 — рибофлавин, B3 — ниацин, или никотиновая кислота, B6 — пиридоксин. А еще в семенах много калия, кальция и магния», — объясняет Роман Иванов.

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Чем полезен чай с фенхелем

Напиток на основе семян фенхеля благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, делает кости крепче, оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффект. Кроме того, семена фенхеля содержат анетол — вещество, которое помогает снять боль и спазмы, в том числе в начале менструального цикла, уменьшить вздутие живота, наладить пищеварение.

«Также в семенах фенхеля есть гистидин — аминокислота, входящая в состав гемоглобина (белок, который переносит кислород в ткани и органы). Нехватка гистидина может стать причиной анемии. Поэтому чай с фенхелем будет полезен тем, кто страдает этим заболеванием, — безусловно, в дополнение к основной терапии, а не вместо нее», — объясняет врач.

Слабительный эффект

Травяной отвар на основе семян фенхеля бережно стимулирует работу кишечника и помогает справиться с запорами.

«Фенхель также считается мочегонным средством. Он помогает вывести из организма воду и снять небольшую отечность лица и ног», — говорит врач.

Чай с фенхелем полезен и для женщин, кормящих грудью. Растение способствует повышению уровня гормонов в женском организме, в том числе пролактина, который отвечает за выработку молока.

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Пейте натощак

Употреблять чай с фенхелем следует натощак, до приема пищи.

«В день можно выпить максимум три чашки напитка объемом 200–250 мл. Здоровым людям можно пить такой чай ежедневно, — подчеркивает Роман Иванов. — Но при наличии каких-либо проблем со здоровьем, перед тем как пить подобный чай, лучше посоветоваться с врачом».

При миоме и беременным — нельзя

У чая с фенхелем есть и противопоказания. Его нельзя пить людям с аллергией на это растение, а также на сельдерей, морковь, анис, петрушку.

«Также не стоит пить чай с фенхелем женщинам с доброкачественными заболеваниями матки, такими как миома или эндометриоз, и беременным, — продолжает доктор. — Растение способно усиливать синтез гормона эстрогена, а это может негативно сказаться на течении беременности или спровоцировать рост опухоли».

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Как заваривать

Самый простой вариант — залить 1 чайную ложку семян кипятком, дать настояться, процедить и пить как обычный чай.

Для улучшения работы кишечника можно смешать 2 столовые ложки зеленого листового чая и 1 чайную ложку семян фенхеля, заварить кипятком и подождать 15 минут. Для усиления эффекта в напиток можно добавить лимон или лайм. Если вас беспокоит вздутие живота, то можно залить кипятком 1,5 чайной ложки семян и дать постоять примерно полчаса.

В чай с фенхелем можно добавлять и другие травы, которые усилят полезный эффект, такие как мелисса, чабрец, мать-и-мачеха, шалфей, солодка, ромашка, мята.

Помимо чая, семена фенхеля можно использовать и по-другому — например, добавлять их в выпечку, рыбные или мясные блюда, соусы и маринады. Зернышки можно использовать целиком или измельчать в блендере.

Это не панацея!

«Важно помнить, что чай с фенхелем — это не панацея и не защита от всех болезней, а лишь один из способов поддержать организм. Поэтому, если у вас появились симптомы болезни, не стоит уповать на чаи. В этом случае следует обратиться к врачу, который разберется в причинах недомогания и поможет с ними справиться», — резюмирует врач.

Автор текста:Алена Парецкая
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