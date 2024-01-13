Врач Иванов объяснил, что будет, если часто пить чай с фенхелем

«Важно помнить, что чай с фенхелем — это не панацея и не защита от всех болезней, а лишь один из способов поддержать организм. Поэтому, если у вас появились симптомы болезни, не стоит уповать на чаи. В этом случае следует обратиться к врачу, который разберется в причинах недомогания и поможет с ними справиться», — резюмирует врач.