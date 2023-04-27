Дерматолог Филева рассказала, кому не подходит вакуумный массаж

«Любые процедуры должны быть безопасными, поэтому всегда важно оценить, подойдет ли эта процедура именно вам. У всех техник вакуумного массажа общие противопоказания. Прежде всего, не стоит идти на сеанс с температурой: когда организм борется с вирусным заболеванием, массаж станет для него дополнительной нагрузкой, — рекомендует дерматолог. — Если у вас есть варикоз, аллергия, диабет, заболевания сердца или органов дыхания, стоит посоветоваться с лечащим врачом — вакуумный массаж делать можно, но только по щадящей методике».