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Дерматолог Филева рассказала, кому не подходит вакуумный массаж

Существует множество вариантов массажа, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Одна из популярных процедур — вакуумный массаж. Что это такое и кому он полезен и вреден, отвечает врач.

27 апреля 2023
вакуумный массаж что это
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iStockphoto

Вакуумный массаж есть в арсенале процедур почти любой косметологической клиники. Он может быть косметическим и лечебным, помогает избавиться от целлюлита и мышечной боли, омолодить лицо и уменьшить объемы.

Правда, все это возможно только при правильном примении методики. Как проводится процедура, какие у нее особенности и противопоказания, «Доктору Питеру» рассказала врач-дерматовенеролог.

Александра Филева
Дерматовенерология

Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»

История процедуры

«Воздействие вакуума на организм — одно из древнейших направлений в медицине, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-дерматовенеролог Александра Филева. — С помощью различных сосудов, внутри которых за счет фитиля с огнем создавали отрицательное давление, лечили проблемы мышц и суставов, устраняли застой лимфы и избавляли от последствий легочных заболеваний. В прошлом веке пользовались популярностью медицинские банки, но не для массажа, а для проведения отвлекающих процедур при простудных заболеваниях».

Сегодня вакуумный массаж проводят как при помощи специальных банок, так и с использованием специальных аппаратов.

«Его применяют как отдельную процедуру, так и в комплексе с другими вариантами массажа или косметологическими и лечебными процедурами. Техники применяются на разных частях тела — ногах, руках, спине, животе, шее, лице, — поясняет эксперт. —Делать такой массаж можно женщинам и мужчинам, относительно здоровым людям, и тем, у кого есть определенные проблемы со здоровьем, но только после консультации с врачом, чтоб не навредить».

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Как работает вакуумный массаж…

«Для массажа необходимо воздействие среды, давление которой ниже атмосферного, — объясняет Александра Филева. — Такую среду — вакуум — создают с помощью специальных медицинских банок или насадок на массажные аппараты. — Вакуум вызывает прилив крови к коже и подкожно-жировой клетчатке, усиливает ток лимфы, ускоряет обменные процессы в клетках. Благодаря разнице давления возникает эффект лифтинга, разглаживание „апельсиновой корки“, разрушение жировой ткани и уменьшение объемов тела», — поясняет врач.

… и какой эффект дает

Для борьбы с целлюлитом в косметологических клиниках делают массаж аппаратом с двумя вакуумно-роликовыми головками. Силу воздействия и количество сеансов специалист рассчитывает индивидуально, учитывая ощущения и пожелания человека.

Для проработки тканей живота или областей вокруг лимфатических узлов используют прибор с силиконовыми чашками. Это так называемый баночно-динамичный массаж, задача которого — ускорить ток лимфы по телу, улучшить кровоснабжение кожных покровов, вывести из тканей лишнюю жидкость. Это помогает сбросить вес и вернуть коже упругость.

Для интенсивного воздействия на жировые ткани используется прибор с четырьмя банками двойного всасывания. Такая техника называется баночно-точечным массажем и часто совмещается с сеансами разглаживающих масок и обертываний.

Для омоложения лица используют вакуумный лифтинг — аппаратную методику точечного воздействия. Процедура улучшает дренаж лимфы, поэтому помогает избавиться от отечности и мешков под глазами. Благодаря стимуляции обмена веществ процедура способствует усилению выработки коллагена и эластина — белков молодости, отвечающих за упругость кожи. Техника может использоваться для борьбы с морщинами и расширенными порами.

Вакуумный массаж назначают для реабилитации после спортивных травм, при шейно-плечевом синдроме, миозите и нейромиозите, остеохондрозе. Благодаря приливу крови, уже на первом сеансе расслабляются мышцы и ослабевает боль, через 2–3 сеанса пациенты замечают улучшение самочувствия.

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Кому не подойдет вакуумный массаж

«Любые процедуры должны быть безопасными, поэтому всегда важно оценить, подойдет ли эта процедура именно вам. У всех техник вакуумного массажа общие противопоказания. Прежде всего, не стоит идти на сеанс с температурой: когда организм борется с вирусным заболеванием, массаж станет для него дополнительной нагрузкой, — рекомендует дерматолог. — Если у вас есть варикоз, аллергия, диабет, заболевания сердца или органов дыхания, стоит посоветоваться с лечащим врачом — вакуумный массаж делать можно, но только по щадящей методике».

Временно отложить процедуру стоит, если на коже есть любые повреждения: ранки, раздражения, синяки.

Автор текста:Алена Парецкая
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