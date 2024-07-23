Врач Абраменкова объяснила, как проверить сок из коробки на натуральность

«В жару выбирайте питьевую воду. Доказано давно и проверено на опыте: она прекрасно утоляет жажду и не вызывает скачков уровня сахара в крови, как если бы вы употребляли соки или сладкую газировку, — говорит эксперт. — Соки и сокосодержащие продукты (например, с молочной сывороткой) содержат много сахара, а значит, их употребление стоит ограничить, особенно тем, кто следит за своим весом или имеет диагноз „сахарный диабет“, предрасположенность к нему, либо диабет у родственников».