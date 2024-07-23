Врач Абраменкова объяснила, как проверить сок из коробки на натуральность

Производители предлагают огромное количество различных соков — напитков на основе фруктов, ягод и овощей. Как выбрать правильный сок? Какие надписи искать на упаковке и есть ли способы проверить сок на натуральность? Расскажет врач-терапевт клиники «Будь здоров» Анна Абраменкова.
Терапевт клиники «Будь здоров» на Фрунзенской
Внимание на состав
Длительный срок годности сока производители гарантируют за счет краткосрочной пастеризации и асептической упаковки продукта. На что обратить внимание в составе:
названия фруктов и овощей, входящих в состав сока (на пачке может быть нарисовано одно, а в составе окажется другое);
способ производства: «прямого отжима», «произведенный из концентрата сока», «восстановленный» или «с добавлением сахара или подсластителей»;
дата изготовления, срок годности;
что в сок добавлено в качестве ароматизаторов, красителей (лимонная кислота, например, натуральная пищевая добавка);
как производитель советует хранить сок (в холодильнике или нет особых требований) и соблюдаются ли условия хранения в магазине, где вы выбираете товар.
«Если на упаковке нет указания состава, условий хранения, это нарушает права потребителя и может говорить о плохом качестве продукта», — отмечает врач.
Проверка сока на натуральность дома — это миф. Советы в Интернете и разные эксперименты (например, проверить сок на ощупь) не работают. Можно определить качество сока и его натуральность только в лаборатории, дома это сделать невозможно.
Важно: если в составе продукта использованы подсластители, на пачке обязательно должно быть соответствующее указание. Важно, что подсластители могут быть также вредны диабетикам, как и сахар. Лучше проконсультироваться с врачом по вопросу введения такого продукта в рацион.
Если сок содержит много химических добавок, лучше постараться выбрать более натуральный продукт. Чем меньше в составе сока компонентов, тем он качественнее!
Не бойтесь слова «восстановленный»
Мы часто видим в описании продукта слова «восстановленный сок». Он сделан из концентрата сока овощей или фруктов (например, томатного) или сока прямого отжима и питьевой воды. В этом случае стоит подробнее изучить состав на упаковке: какие добавки кроме концентрата были использованы. Не бойтесь восстановленного сока, лучше смотрите на состав. Ведь в концентрированный сок может входить 100% спелых фруктов или овощей.
Пакетированные соки против натуральных
Если вы сорвете в собственном саду свежий фрукт, выращенный без использования нитратов, и выпьете сок сразу, то это однозначно будет полезный продукт. Но и в этом случае перед употреблением нужно уточнить у врача, не вредны ли свежевыжатые соки с натуральными кислотами при вашей кислотности желудка.
Важно! Свежевыжатый сок нужно выпить в течение 30-40 минут после приготовления. Ведь после истечения этого времени в нем могут начать размножаться микроорганизмы, вредные для ЖКТ (особенно в жаркое время года).
Что касается пакетированного сока, надо помнить, что качественный продукт не может стоить дешево.
«Выбирайте соки, обращая внимание на состав, и лучше диетические, для диабетиков. Это будут более полезные продукты для вашего организма», — советует доктор.
Врач предупреждает, что соки не могут быть основой диеты. Часто в них много калорий и сахара. Так что тем, кто следит за фигурой, стоит ограничить их потребление.
«Другой вопрос, если речь идет о свежих овощных смузи с зеленью. В овощах меньше калорий и сахара, множество витаминов и микроэлементов, а кроме того, большое количество клетчатки. Они прекрасно насыщают на долгое время», — говорит врач.
Что пить в жару
«В жару выбирайте питьевую воду. Доказано давно и проверено на опыте: она прекрасно утоляет жажду и не вызывает скачков уровня сахара в крови, как если бы вы употребляли соки или сладкую газировку, — говорит эксперт. — Соки и сокосодержащие продукты (например, с молочной сывороткой) содержат много сахара, а значит, их употребление стоит ограничить, особенно тем, кто следит за своим весом или имеет диагноз „сахарный диабет“, предрасположенность к нему, либо диабет у родственников».