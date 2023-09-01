Грейпфрутовый сок может убить, и это доказано учеными

Фуранокумарины вмешиваются в первую фазу детоксикации в печени. Причем иногда достаточно одного стакана грейпфрутового сока. Органические соединения в нем снижают активность фермента CYP3A4 в печени и, как следствие, влияют на усвоение лекарств. Большая часть препарата в итоге попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы выпили столько лекарства, сколько прописал врач.