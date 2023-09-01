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Грейпфрутовый сок может убить, и это доказано учеными

Грейпфрутовый сок очень полезен, в нем множество витаминов и минеральных веществ. Но есть ситуации, когда этот напиток может превратиться в настоящего убийцу. Врачи и ученые предупреждают.

1 сентября 20231
грейпфрут
Источник:
iStockphoto

Грейпфрут не настолько популярен в рационе россиян, как яблоки или апельсины, но все же набирает очки из-за своих особых свойств. Эти горько-сладкие плоды богаты флавоноидами — антиоксидантами, которые оказывают колоссальную помощь организму. Они нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, обладают противовоспалительным действием и улучшают пищеварение.

Доказано, что грейпфрут способен снижать уровень сахара, справляясь с инсулинорезистентностью, помогает накапливать калий в организме, отвечает за выработку коллагена, бережет сердце и способствует похудению.

Когда грейпфрут опасен

Те антиоксиданты, что делают этот фрукт очень полезным, способны и убить, пишет издание ScienceAlert со ссылкой на исследования ученых. Доказано, что содержащиеся в высоких концентрациях в грейпфруте фуранокумарины могут усиливать действие определенных лекарственных средств. А когда в крови повышается концентрация препарата, есть риск опасных побочных эффектов.

Почему так происходит? В печени и тонком кишечнике в норме вырабатывается фермент под названием CYP3A4, который помогает расщеплять токсины и лекарства, чтобы вывести потом их из организма.

Фуранокумарины вмешиваются в первую фазу детоксикации в печени. Причем иногда достаточно одного стакана грейпфрутового сока. Органические соединения в нем снижают активность фермента CYP3A4 в печени и, как следствие, влияют на усвоение лекарств. Большая часть препарата в итоге попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы выпили столько лекарства, сколько прописал врач.

Препараты, на которые действуют фуранокумарины больше, чем на другие, — это статины, лекарства от высокого давления и рака, успокоительные средства.

Результат одновременного приема этих лекарств с грейпфрутовым соком может оказаться весьма драматичным. Последствия очень опасны и могут даже быть фатальными:

  • учащенное сердцебиение;

  • разрушение мышечной ткани;

  • одышка;

  • желудочно-кишечные кровотечения;

  • почечная недостаточность.

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Обратный эффект

При приеме некоторых лекарств грейпфрут иногда дает и противоположный эффект. Например, употребление грейпфрута может снижать эффективность ряда лекарств от аллергии — блокаторов H-рецепторов к гистамину второго или третьего поколения.

Потенциальные побочные эффекты в этом случае, конечно, уже не так серьезны, но должный эффект от употребления антигистаминного средства вы просто не получите.

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Не только грейпфрут

Взаимодействующие с лекарствами разновидности фуранокумарина содержатся не только в грейпфрутах. Соединения бергамоттин и дигидроксибергамоттин также есть в помело, гибридном апельсине-бергамоте и померанце — севильских апельсинах, из которых делают знаменитый классический апельсиновый мармелад (его прославил чудесный мультяшный медвежонок Паддингтон).

Автор текста:Анна Майская
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