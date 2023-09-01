Грейпфрутовый сок может убить, и это доказано учеными

Грейпфрут не настолько популярен в рационе россиян, как яблоки или апельсины, но все же набирает очки из-за своих особых свойств. Эти горько-сладкие плоды богаты флавоноидами — антиоксидантами, которые оказывают колоссальную помощь организму. Они нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, обладают противовоспалительным действием и улучшают пищеварение.
Доказано, что грейпфрут способен снижать уровень сахара, справляясь с инсулинорезистентностью, помогает накапливать калий в организме, отвечает за выработку коллагена, бережет сердце и способствует похудению.
Когда грейпфрут опасен
Те антиоксиданты, что делают этот фрукт очень полезным, способны и убить, пишет
Почему так происходит? В печени и тонком кишечнике в норме вырабатывается фермент под названием CYP3A4, который помогает расщеплять токсины и лекарства, чтобы вывести потом их из организма.
Фуранокумарины вмешиваются в первую фазу детоксикации в печени. Причем иногда достаточно одного стакана грейпфрутового сока. Органические соединения в нем снижают активность фермента CYP3A4 в печени и, как следствие, влияют на усвоение лекарств. Большая часть препарата в итоге попадает в кровь и дольше остается в организме, вызывая эффект передозировки, даже если вы выпили столько лекарства, сколько прописал врач.
Препараты, на которые действуют фуранокумарины больше, чем на другие, — это статины, лекарства от высокого давления и рака, успокоительные средства.
Результат одновременного приема этих лекарств с грейпфрутовым соком может оказаться весьма драматичным. Последствия очень опасны и могут даже быть фатальными:
учащенное сердцебиение;
разрушение мышечной ткани;
одышка;
желудочно-кишечные кровотечения;
почечная недостаточность.
Обратный эффект
При приеме некоторых лекарств грейпфрут иногда дает и противоположный эффект. Например, употребление грейпфрута может снижать эффективность ряда лекарств от аллергии — блокаторов H-рецепторов к гистамину второго или третьего поколения.
Потенциальные побочные эффекты в этом случае, конечно, уже не так серьезны, но должный эффект от употребления антигистаминного средства вы просто не получите.
Не только грейпфрут
Взаимодействующие с лекарствами разновидности фуранокумарина содержатся не только в грейпфрутах. Соединения бергамоттин и дигидроксибергамоттин также есть в помело, гибридном апельсине-бергамоте и померанце — севильских апельсинах, из которых делают знаменитый классический апельсиновый мармелад (его прославил чудесный мультяшный медвежонок Паддингтон).