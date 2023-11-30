Вплоть до кровотечений: почему опасно лечиться «за компанию» популярными лекарствами

«Даже у очень похожих состояний могут быть принципиально разные причины. Поэтому такая логика подбора лекарства может не только не помочь, но и навредить, — отвечает эксперт. — Кроме того, у каждого человека есть целый ряд особенностей, таких как сопутствующие заболевания или особенности физиологии и анатомии . Чтобы грамотно оценить это и подобрать адекватное лечение, необходимо медицинское образование.