Вопрос врачу: «Несколько лет повышена СОЭ в крови. В чем причина?»

У меня более трех лет повышена СОЭ в крови. В августе 2019 года показатель был 60, весной 2023 года он уменьшился до 51. Из-за чего может быть повышена СОЭ?
Инна, 26 лет
СОЭ, или скорость оседания эритроцитов в крови, принято связывать с развитием воспалительного процесса в организме. Чем острее воспаление, тем сильнее эритроциты оседают на дно пробирки. Однако, как рассказывала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, более показательным маркером воспаления медики считают другой показатель крови — С-реактивный белок (СРБ). Он быстро повышается, если есть причина воспалительной реакции, и так же быстро снижается, если воспалительный процесс завершился.
Помимо бактериальных или вирусных инфекций, СОЭ может повышаться и по другим причинам.
Показатель СОЭ имеет границы нормативных значений, которые зависят от возраста и пола. У женщин кровь немного более жидкая, чем у мужчин, поэтому даже в норме у женщин показатель чуть выше:
у мужчин норма 2–10 мм/ч;
у женщин — 3–15 мм/ч.
Физиологические состояния
У женщин показатель СОЭ может повышаться, например, при:
беременности;
во время менструации;
взятии крови после еды.
Заболевания
Также СОЭ может ускоряться при некоторых заболеваниях. Кроме острых и хронических инфекций, к наиболее частым причинам повышения этого показателя относят:
Заболевания ревматологического профиля: дерматомиозит, красная волчанка, ревматоидные артриты, васкулиты. В этом случае СОЭ может достигать значений в 50–80 мм/ч.
Доброкачественные и раковые поражения системы крови: анемии, макроцитоз, лимфомы и лейкозы резко ускоряют СОЭ.
Рак. Особенно высокие значения будут при раке желудка, легких, миеломной болезни, поражении простаты, яичников.
Серьезные осложнения сердечно-сосудистых болезней. Как маркер стрессовой реакции и повреждения тканей СОЭ повышается при инфаркте, инсульте.
Прием некоторых лекарств. Например, салицилатов, препаратов, снижающих давление, оральных контрацептивов или сильнодействующих анальгетиков. Поэтому важно сообщить врачу о том, какие лекарства вы пьете.
Почему в крови может быть снижен общий белок? Ответ врача читайте ЗДЕСЬ. А по этой ссылке можно узнать, почему бывают понижены или повышены АЛТ и АСТ в крови.