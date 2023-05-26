Вопрос врачу: «Несколько лет повышена СОЭ в крови. В чем причина?»

СОЭ, или скорость оседания эритроцитов в крови, принято связывать с развитием воспалительного процесса в организме. Чем острее воспаление, тем сильнее эритроциты оседают на дно пробирки. Однако, как рассказывала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, более показательным маркером воспаления медики считают другой показатель крови — С-реактивный белок (СРБ). Он быстро повышается, если есть причина воспалительной реакции, и так же быстро снижается, если воспалительный процесс завершился.