В затопленных регионах экстренно привили 145 тысяч человек: почему это необходимо

Исходя из последних данных, в России от паводков пострадали 30 регионов. Порядка 14,8 тысячи жилых домов, 28,9 тысячи приусадебных участков, 74 моста и 100 автомобильных дорог остаются подтопленными паводковыми водами,
Больше всего пострадали жители Оренбургской, Курганской, Тюменской и Самарской областей. Именно там затопило не только дачи и дороги, но еще и жилые дома — спасатели экстренно эвакуировали людей и животных.
Сейчас сотрудники
Вот отчет экспертов о проделанной работе.
В Оренбургской области исследовано 7,8 тысячи проб воды. Проводится санитарная очистка и дезинфекция территорий, колодцев, зданий и жилых помещений. Обработано около 9,2 тысячи объектов. От гепатита А уже привито более 109 тысяч человек.
В Курганской области исследовано более 860 проб воды и более 1,2 тысяч биоматериалов на наличие возбудителей острых кишечных инфекций. Против вирусного гепатита А привиты более 17 тысяч человек.
В Тюменской области для исследований взяли 1,8 тысячи проб воды, идет подготовка к дезинфекции территорий. Продолжается иммунизация против вирусного гепатита А, привито 18,4 тысячи человек, от дизентерии — 527 человек, от брюшного тифа — 813. человек.
Почему без вакцинации не обойтись
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
«Везде, где происходят стихийные бедствия, повышается риск заразиться различными инфекционными заболеваниями. Например, если говорить о регионах, пострадавших от паводков, то в них затоплены колодцы, размыты скотомогильники, кладбища. Все, что было в земле, поднимается наверх», — поясняет врач.
Более того, у людей зачастую нет доступа к чистой питьевой воде. Все это способствует буйному размножению различных кишечных инфекций.
Чтобы не допустить эпидемии, людей экстренно вакцинируют, говорит Елена Парецкая. Это правильно и необходимо. Велик риск заразиться чем-нибудь опасным, плюс важно учитывать и стрессовый фактор: люди напуганы, они находятся в шоке, все это угнетает иммунную систему, она становится слабее.
Одна из важных прививок — это вакцинация от гепатита А. Это острая вирусная инфекция, преимущественно поражающая клетки печени. Из-за этого у человека возникают типичные проявления: желтуха, нарушения пищеварения, общее недомогание.
«От гепатита А вакцинируют в два этапа. В целом прививка переносится хорошо, иммунитет формируется примерно на 90-95% (по данным исследований). По факту показатели могут быть чуть ниже, поэтому нужна вторая доза. После нее гарантирована полная защита на пять лет», — пояснила Елена Парецкая.
В первую очередь от гепатита А необходимо вакцинировать пожилых, детей, беременных, а также людей с ослабленной иммунной системой.
После вакцинации иммунитет полностью формируется в течение двух недель.
В пострадавших регионах также вакцинируют от дизентерии. Это острое инфекционное заболевание, поражающее кишечник и приводящее к кровавой диарее, боли в животе, рвоте, лихорадке и обезвоживанию.
Прививка защищает организм в течение года и тоже хорошо переносится. Иммунитет формируется в течение 2-3 недель, говорит врач. Однако от дизентерии не вакцинируют беременных, при обострении хронических заболеваний, а также тех, у кого есть какая-то патология в острой форме. Все индивидуально, это обсуждается с врачом.
И последняя важная прививка — от брюшного тифа. Это тяжелое инфекционное заболевание, которое может быть опасным для жизни, если его не лечить. Провокаторами выступают бактерии рода Salmonella.
«Здесь необходим один укол. Иммунитет формируется в течение 2-3 недель, далее организм защищен от инфекции около трех лет», — пояснила эксперт.
Все три прививки хорошо защищают, точно не дадут умереть от осложнений. Если и будет заражение, оно пройдет в форме легкого послабления стула. С учетом того, что люди остались без крыши над головой, не могут соблюдать гигиену и вынуждены жить в экстремальных условиях, экстренная вакцинация — это верное решение, заключила врач.