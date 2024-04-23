В затопленных регионах экстренно привили 145 тысяч человек: почему это необходимо

Прививка защищает организм в течение года и тоже хорошо переносится. Иммунитет формируется в течение 2-3 недель, говорит врач. Однако от дизентерии не вакцинируют беременных, при обострении хронических заболеваний, а также тех, у кого есть какая-то патология в острой форме. Все индивидуально, это обсуждается с врачом.