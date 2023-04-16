После проведенного опроса ученые отслеживали состояние здоровья участников эксперимента в течение семи лет. Оказалось, что мужчины, которые проявляли интерес к сексу, умирали за этот период значительно реже. Риск умереть от любой причины у них оказался на 69% ниже, чем у тех, кто сексуальной жизнью не интересовался вовсе. Анализ проводился с поправкой на индекс массы тела, возраст, семейное положение и другие факторы.