Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

В Университета Ямагата выяснили, кто живет дольше — мужчины с низким или высоким сексуальным влечением

Сексуальная активность мужчины влияет на продолжительность его жизни. Взаимосвязь обнаружили японские ученые из Университета Ямагата. А вот у женщин она не наблюдается.

16 апреля 2023
В Университета Ямагата выяснили, кто живет дольше — мужчины с низким или высоким сексуальным влечением
Источник:
iStockphoto

О пользе здоровой сексуальной жизни говорят не только психологи, но и врачи: она снижает уровни стресса и воспаления, повышает настроение. Урологи и кардиологи отмечают, что секс один-два раза в неделю улучшает все функции организма.

Новое исследование, проведенное японскими учеными из Университета Ямагата, научно подтверждает: для мужчин это именно так. Те из них, кто интересуется сексом, живут дольше. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав состояние здоровья 21 тысячи мужчин и женщин из семи городов Японии в возрасте старше 60 лет.

Читайте также

Результаты для мужчин и женщин разные

Сначала ученые выяснили отношение участников эксперимента к сексу. Им задавали вопрос, проявляют ли они сексуальный интерес к противоположному полу. Если ответ был положительным, то участников записывали в категорию «заинтересованные в сексе», ответившие отрицательно считались лишенными сексуального интереса.

Среди мужчин 82% заявили, что заинтересованы в сексуальной активности, среди женщин — 79%. Причем на ответы совершенно не влияло то, были мужчины и женщины в браке или нет.

После проведенного опроса ученые отслеживали состояние здоровья участников эксперимента в течение семи лет. Оказалось, что мужчины, которые проявляли интерес к сексу, умирали за этот период значительно реже. Риск умереть от любой причины у них оказался на 69% ниже, чем у тех, кто сексуальной жизнью не интересовался вовсе. Анализ проводился с поправкой на индекс массы тела, возраст, семейное положение и другие факторы.

А вот у женщин такая закономерность не отмечается, говорят ученые. На риски смерти интерес к сексу женщин не влияет.

«Отсутствие интереса мужчин к сексу может быть связано с нездоровым образом жизни, — резюмирует выводы доктор Каори Сакурада, медицинский эксперт из Университета Ямагата, который руководил исследованием, пишет Daily Mail. — Также низкое сексуальное либидо у мужчин может повлиять на целый ряд воспалительных, нейроэндокринных и иммунных реакций».

Читайте также

Что будет, если у мужчины нет секса, — мнение врача

Исследования доказали, что 21 половой акт в месяц уменьшает риск развития рака простаты у мужчин. А вот при отсутствии секса могут появиться проблемы с урогенитальным трактом, эректильная дисфункция, вероятно также снижение полового влечения и ранняя андропауза.

Но важно понимать, что речь идет о длительном воздержании — несколько месяцев или даже лет, считает психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Как секс влияет на женское здоровье

Юрий Чушков
Гинекология

Акушер-гинеколог Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Клинического центра Сеченовского университета, к.м н.

«Сексуальный акт — это дополнительная нагрузка на половые органы, стенки влагалища, тонус мускулатуры, сосуды, нервные окончания, которые там находятся, — рассказал врач-гинеколог Юрий Чушков. — Безусловно, это помогает организму чувствовать себя в форме. По принципу обратной связи мозг получает эту информацию, ткани органов малого таза поддерживают определенный тонус, и, таким образом, система работает более устойчиво и более надежно».

По словам эксперта, врачи рекомендуют поддерживать половую жизнь, даже когда месячные у женщины закончились и когда она уже достаточно пожилая.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Мужское здоровье