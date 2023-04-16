О пользе здоровой сексуальной жизни говорят не только психологи, но и врачи: она снижает уровни стресса и воспаления, повышает настроение. Урологи и кардиологи отмечают, что секс один-два раза в неделю улучшает все функции организма.
Новое исследование, проведенное японскими учеными из Университета Ямагата, научно подтверждает: для мужчин это именно так. Те из них, кто интересуется сексом, живут дольше. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав состояние здоровья 21 тысячи мужчин и женщин из семи городов Японии в возрасте старше 60 лет.
Результаты для мужчин и женщин разные
Сначала ученые выяснили отношение участников эксперимента к сексу. Им задавали вопрос, проявляют ли они сексуальный интерес к противоположному полу. Если ответ был положительным, то участников записывали в категорию «заинтересованные в сексе», ответившие отрицательно считались лишенными сексуального интереса.
Среди мужчин 82% заявили, что заинтересованы в сексуальной активности, среди женщин — 79%. Причем на ответы совершенно не влияло то, были мужчины и женщины в браке или нет.
После проведенного опроса ученые отслеживали состояние здоровья участников эксперимента в течение семи лет. Оказалось, что мужчины, которые проявляли интерес к сексу, умирали за этот период значительно реже. Риск умереть от любой причины у них оказался на 69% ниже, чем у тех, кто сексуальной жизнью не интересовался вовсе. Анализ проводился с поправкой на индекс массы тела, возраст, семейное положение и другие факторы.
А вот у женщин такая закономерность не отмечается, говорят ученые. На риски смерти интерес к сексу женщин не влияет.
«Отсутствие интереса мужчин к сексу может быть связано с нездоровым образом жизни, — резюмирует выводы доктор Каори Сакурада, медицинский эксперт из Университета Ямагата, который руководил исследованием,
Что будет, если у мужчины нет секса, — мнение врача
Исследования доказали, что 21 половой акт в месяц уменьшает риск развития рака простаты у мужчин. А вот при отсутствии секса могут появиться проблемы с урогенитальным трактом, эректильная дисфункция, вероятно также снижение полового влечения и ранняя андропауза.
Но важно понимать, что речь идет о длительном воздержании — несколько месяцев или даже лет, считает психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
Как секс влияет на женское здоровье
Акушер-гинеколог Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Клинического центра Сеченовского университета, к.м н.Подробнее
«Сексуальный акт — это дополнительная нагрузка на половые органы, стенки влагалища, тонус мускулатуры, сосуды, нервные окончания, которые там находятся, — рассказал врач-гинеколог Юрий Чушков. — Безусловно, это помогает организму чувствовать себя в форме. По принципу обратной связи мозг получает эту информацию, ткани органов малого таза поддерживают определенный тонус, и, таким образом, система работает более устойчиво и более надежно».
По словам эксперта, врачи рекомендуют поддерживать половую жизнь, даже когда месячные у женщины закончились и когда она уже достаточно пожилая.