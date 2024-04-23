В Калифорнийском университете выяснили, какие женщины больше других зависят от сладкого

Есть люди, которые равнодушны к сладкому: они могут спокойно обходиться без шоколада и печенья, даже на празднике куску торта предпочтут бутерброд. Чаще всего это мужчины, они больше любят мясо, а также острую или соленую пищу.
Большинство женщин, наоборот, обожают десерты, конфеты и шоколад. Без сладенького некоторые даже не могут попить чай или кофе — это уже своеобразный ритуал. И тяга бывает настолько сильной, что преодолеть ее просто нет сил.
Группа ученых из Калифорнийского университета
В эксперименте приняли участие 93 женщины. Ученые тщательно изучали их пищевые привычки, а также обращали внимание на психическое здоровье (состояние постоянной тревоги, невроз, депрессию и так далее).
Результаты показали: проблемы с пищевым поведением, а также с лишним весом чаще всего встречались именно у одиноких женщин. Их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладких продуктов, нежели соленых. Участники привыкли заедать свои проблемы, сладости помогали бороться им и с одиночеством.
«Чтобы справиться с проблемой одиночества, надо сделать важный шаг — чаще общаться с другими людьми», — комментирует исследование ученых Зухра Павлова. Если вам сложно вести активный образ жизни, то для начала надо определиться с триггерами.
«Запишите все причины, по которым вам не нравится находиться в обществе: атмосфера, конкретные люди, место. Это поможет не только составить план решения проблемы, но и снизить уровень стресса», — говорит врач.
Далее постарайтесь сосредоточиться на людях, а не на себе. Вы никогда не узнаете, как выглядите в глазах другого человека — следовательно, зачем об этом беспокоиться? Постарайтесь как можно чаще знакомиться, первой вступать в диалог, делать комплименты. Так вы расширите круг общения.
Еще один важный нюанс: замените негативные мысли позитивными. На каждую самокритику делайте себе три и более комплимента.
«Например, вы опоздали на встречу и вините себя за это. Но наверняка было и много хорошего: вы не пропустили завтрак, вели машину аккуратно и помогли прохожему», — советует Зухра Павлова.
Старайтесь регулярно заниматься спортом, ведь это не только улучшает внешний вид, но еще и помогает вырабатываться гормонам радости. Ведите дневник, в котором будете описывать все, что чувствуете, а не копить в себе злость или обиды.
Помните: наше тело и разум взаимосвязаны. Только через позитивный настрой можно добиться выработке правильных пищевых привычек и победить сахарную зависимость.
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