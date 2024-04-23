В Калифорнийском университете выяснили, какие женщины больше других зависят от сладкого

Далее постарайтесь сосредоточиться на людях, а не на себе. Вы никогда не узнаете, как выглядите в глазах другого человека — следовательно, зачем об этом беспокоиться? Постарайтесь как можно чаще знакомиться, первой вступать в диалог, делать комплименты. Так вы расширите круг общения.