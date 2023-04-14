В Индии пугающий рост вируса «арктур»: какими симптомами он проявляется и почему так опасен

Новый штамм коронавируса «арктур» (ХВВ.1.16) продолжает терзать Индию и соседние с ней страны. По
Уровень вируса в сточных водах в Бангалоре, столице южной Индии, достиг рекордно высокого уровня за все время мониторинга, превысив даже показатель первой волны «омикрона». Это говорит о колоссальном распространении вируса среди населения.
Новый симптом
На фоне распространения «арктура» в Индии врачи
Болезнь начинается с температуры и кашля, а затем проявляется сильнейшим конъюнктивитом.
Врач-педиатр из Индии Випин Вашиштха в Twitter написал о том, как проявляются симптомы «арктура».
«Это зудящий конъюнктивит, без гноя, но с „липкими веками“», — сообщил доктор,
Врачи предупреждают, что в зоне риска заражения новым вирусом дети, страдающие ожирением, астмой, с ослабленным иммунитетом.
Что такое «арктур»
В конце марта ВОЗ объявила XBB.1.16 «вариантом коронавируса, находящимся под наблюдением», заявив, что это наиболее заразный штамм. По сути, «арктур» — это подвариант «омикрона». Его отличие — дополнительная мутация в шиповидном белке.
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Штамм «арктур» уже давно выбрался за пределы Индии: он зафиксирован в США, Сингапуре и Австралии.
Эпоха рекомбинантов
«У XBB.1.16 и его потомков есть шансы превзойти другие циркулирующие варианты коронавируса», — считает доцент Нью-Йоркского технологического института Радж Раджнараянан, ведущий специалист по отслеживанию вариантов COVID-19.
Это означает, что даже в тех регионах мира, где ситуация с ковидом стабилизировалась, может начаться повторный рост заболеваемости.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Почему вирус поразил Индию
«В Индии последние варианты коронавируса были из пятой линии «омикрона» (В.А.5), как и в Китае. Для тех, кто переболел пятой линией, вторая (B.А.2) по-прежнему опасна, — объясняет Анча Баранова. — В США, например, сейчас основные варианты — это производные «омикрона», очень похожие на «арктур» (хоть и отличающиеся), — рассказала Анча Баранова. — «Арктура» в США уже примерно 1,5-2%. Но для переболевших «Кракеном» и подобными производными линии два, скорее всего, «арктур» не так опасен, потому что должен быть кросс-иммунитет.