В Индии пугающий рост вируса «арктур»: какими симптомами он проявляется и почему так опасен

«В Индии последние варианты коронавируса были из пятой линии «омикрона» (В.А.5), как и в Китае. Для тех, кто переболел пятой линией, вторая (B.А.2) по-прежнему опасна, — объясняет Анча Баранова. — В США, например, сейчас основные варианты — это производные «омикрона», очень похожие на «арктур» (хоть и отличающиеся), — рассказала Анча Баранова. — «Арктура» в США уже примерно 1,5-2%. Но для переболевших «Кракеном» и подобными производными линии два, скорее всего, «арктур» не так опасен, потому что должен быть кросс-иммунитет.