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В Индии пугающий рост вируса «арктур»: какими симптомами он проявляется и почему так опасен

В Индии отмечается колоссальное распространение нового штамма коронавируса под названием «арктур». Врачи говорят о росте заболеваемости среди детей. Причем симптомы заражения отличаются от тех, что были в другие ковидные волны.

14 апреля 2023
коронавирус
Источник:
unsplash.com

Новый штамм коронавируса «арктур» (ХВВ.1.16) продолжает терзать Индию и соседние с ней страны. По данным ВОЗ, число случаев заболевания COVID-19 в Юго-Восточной Азии выросло на 481% за месяц — цифры пугающие. В самой Индии отмечается 13-кратный рост.

Уровень вируса в сточных водах в Бангалоре, столице южной Индии, достиг рекордно высокого уровня за все время мониторинга, превысив даже показатель первой волны «омикрона». Это говорит о колоссальном распространении вируса среди населения.

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Новый симптом

На фоне распространения «арктура» в Индии врачи сообщают о росте заболеваемости COVID-19 среди детей до 12 лет. Причем симптомы заражения отличаются от тех, что наблюдались во время предыдущих волн коронавируса.

Болезнь начинается с температуры и кашля, а затем проявляется сильнейшим конъюнктивитом.

Врач-педиатр из Индии Випин Вашиштха в Twitter написал о том, как проявляются симптомы «арктура».

«Это зудящий конъюнктивит, без гноя, но с „липкими веками“», — сообщил доктор, пишет издание Fortune. Он отметил, что этот симптом крайне редко наблюдался в более ранних волнах COVID-19.

Врачи предупреждают, что в зоне риска заражения новым вирусом дети, страдающие ожирением, астмой, с ослабленным иммунитетом.

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Что такое «арктур»

В конце марта ВОЗ объявила XBB.1.16 «вариантом коронавируса, находящимся под наблюдением», заявив, что это наиболее заразный штамм. По сути, «арктур» — это подвариант «омикрона». Его отличие — дополнительная мутация в шиповидном белке.

В исследовании ученых из Токио говорится, что штамм распространяется примерно в 1,17–1,27 раза быстрее, чем предыдущий — «кракен», который курсирует в том числе и в России.

Штамм «арктур» уже давно выбрался за пределы Индии: он зафиксирован в США, Сингапуре и Австралии.

Эпоха рекомбинантов

«У XBB.1.16 и его потомков есть шансы превзойти другие циркулирующие варианты коронавируса», — считает доцент Нью-Йоркского технологического института Радж Раджнараянан, ведущий специалист по отслеживанию вариантов COVID-19.

Это означает, что даже в тех регионах мира, где ситуация с ковидом стабилизировалась, может начаться повторный рост заболеваемости.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Почему вирус поразил Индию

«В Индии последние варианты коронавируса были из пятой линии «омикрона» (В.А.5), как и в Китае. Для тех, кто переболел пятой линией, вторая (B.А.2) по-прежнему опасна, — объясняет Анча Баранова. — В США, например, сейчас основные варианты — это производные «омикрона», очень похожие на «арктур» (хоть и отличающиеся), — рассказала Анча Баранова. — «Арктура» в США уже примерно 1,5-2%. Но для переболевших «Кракеном» и подобными производными линии два, скорее всего, «арктур» не так опасен, потому что должен быть кросс-иммунитет.

Автор текста:Анна Майская
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