Что известно о новом штамме коронавируса «арктур», который вырвался за пределы Индии

Новый штамм
Внимание вирусологов всего мира приковано к новому штамму коронавируса под названием «арктур» (Arcturus). Подвариант COVID-19 XBB.1.16 отслеживает и ВОЗ.
Штамм активно циркулирует по Индии уже несколько недель, причем за последние дни отмечается взрывной рост заболеваемости.
The Times of India сообщила, что за сутки регистрируется уже почти 4 тысячи новых случаев — это самые большие цифры за последние полгода.
«В Индии XBB.1.16 заменил другие варианты коронавируса, которые курсировали ранее, — сообщила Мария Ван Керхове, представитель ВОЗ. — Так что к нему стоит присмотреться».
«Арктур» опасен?
По данным ВОЗ, штамм XBB.1.16 — это подвариант «омикрона». Он похож на агрессивный «кракен», который до сих пор активен, в том числе и в России. Но у «арктура» есть дополнительная мутация в шиповидном белке, которая потенциально может дать ему новые свойства — еще большую заразность и патогенность.
Тем не менее новый вариант вируса сам по себе не вызывает беспокойства, отметили в ВОЗ.
«Пока мы не видим изменений в тяжести заболевания у заразившихся», — сказала Ван Керхове.
По данным ученого Моники Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, несмотря на рост числа случаев, количество госпитализаций и смертей в Индии остается низким,
«Есть вероятность, что миру не повезет и мы получим худший вариант коронавируса, — отмечает Ганди. — Но вряд ли таким будет XBB.1.16».
Медики при этом рекомендуют не забывать про бустерные прививки от коронавируса людям старше 65 лет и пациентам с ослабленным иммунитетом.
Ученый-генетик
Выскочка «арктур» выходит на мировую сцену
«„Арктур» (XBB.1.16) в основном локализован в Азии, где стремительный рост этого нового штамма не может не броситься в глаза, — написал в своем блоге генетик Дмитрий Прусс. — Но и в Северной Америке каждый день приносит новые тревожные наблюдения. На штамм уже приходится 5% последних образцов».
Отмечается взрывной рост штамма «арктур» в Израиле, в Сингапуре за неделю доля нового штамма подскочила с 6% до 21%. Добрался он и до Германии. Пока там официально только семь случаев, но Институт Роберта Коха предполагает, что все линии XBB.1, включая «арктур», увеличатся в ближайшие недели.
«Похоже, на смену „кракену“ с кракеноидами пришло что-то серьезное. Остается надеяться, что заболеваемость в основном окажется относительно легкой», — отмечает эксперт. По его словам, почти гарантированно «арктур» всплывет на национальную COVID-сцену всего за недели.
Что в России с ковидом сейчас
Россияне продолжают болеть коронавирусной инфекцией. По данным на 4 апреля, за сутки выявлено 7141 случаев. Умерли 38 человек.
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Кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Центра по изучению Восточной Европы в БременеЛичный сайт
«3 апреля в Петербурге впервые за два месяца, с начала февраля, выявлено менее тысячи новых случаев, — сообщил в своем блоге Алексей Куприянов. — Похоже, мы все-таки очень медленно и почти незаметно, но снижаемся. Нечто похожее было весной 2021 года перед приходом „дельты“ и весной 2022 года после зимней волны „омикрона“ — очень длинный, плавный спуск».