Что известно о новом штамме коронавируса «арктур», который вырвался за пределы Индии

«Арктур» опасен?

По данным ВОЗ, штамм XBB.1.16 — это подвариант «омикрона». Он похож на агрессивный «кракен», который до сих пор активен, в том числе и в России. Но у «арктура» есть дополнительная мутация в шиповидном белке, которая потенциально может дать ему новые свойства — еще большую заразность и патогенность.

Тем не менее новый вариант вируса сам по себе не вызывает беспокойства, отметили в ВОЗ.

«Пока мы не видим изменений в тяжести заболевания у заразившихся», — сказала Ван Керхове.

По данным ученого Моники Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, несмотря на рост числа случаев, количество госпитализаций и смертей в Индии остается низким, пишет издание Time.

«Есть вероятность, что миру не повезет и мы получим худший вариант коронавируса, — отмечает Ганди. — Но вряд ли таким будет XBB.1.16».