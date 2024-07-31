В Индии подросток чудом выжил после заражения амебой, пожирающей мозг

Чаще всего этот паразит встречается в США, особенно в южных штатах, а также в Индии и Пакистане. Однако ученые предупреждают, что амеба стала активнее размножаться и неизвестно, будет ли она охватывать все новые и новые страны. Всему виной — глобальное потепление. «Поскольку температура поверхностных вод повышается дальше на север, мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания в будущем», — заявляли эксперты.