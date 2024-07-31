В Индии подросток чудом выжил после заражения амебой, пожирающей мозг

14-летний Афнан Ясим из Индии подхватил смертельно опасную амебу Naegleria fowleri (Неглерия Фоулера), когда купался в грязном пруду в штате Керала. Этот паразит проникает в организм человека через нос, оттуда быстро попадает в головной мозг.
Изначально пострадавший даже и не догадывался, что ему грозит смертельная опасность. Однако через пять дней после купания Афнан начал страдать от температуры, тошноты, рвоты, головной боли, у него также появились судороги.
Родители отвели сына к врачу. Тот осмотрел подростка, однако ничего не смог найти, и пострадавшего отправили домой. Афнану не становилось лучше, симптомы только усиливались.
Тогда отец мальчика решил сам выяснить, что происходит с его сыном. Он вспомнил, что читал в соцсетях о смертельно опасной амебе, из‑за которой недавно умер мальчик в Керале.
«Я прочитал о том, что судороги могут быть вызваны инфекцией. Как только у Афнана начались судороги, я сразу же отвез его в местную больницу», —
Отец Афнана во второй раз повез сына в больницу, но там не оказалось невролога. Тогда пострадавшего направили в другое, более крупное медучреждение. Там подростка осмотрел доктор по имени Абдул Рауф, на этот раз ему удалось поставить диагноз. Опасения отца подтвердились: у Афнана действительно был редкий амебный менингоэнцефалит.
Летальность после заражения паразитом составляет 97%, причем смерть наступает довольно быстро. Тот факт, что Афнан был жив почти неделю, при этом не получая никакого лечения, буквально поразил медика.
Врачи начали экстренную терапию. Как показали анализы, амеба была в спинномозговой жидкости подростка, поэтому ему ввели комбинацию противомикробных препаратов. «В первый день пациент был не в сознании из‑за судорог. Но через три дня состояние Афнана начало улучшаться», — рассказал Абдул Рауф.
В результате Афнана удалось спасти. Подросток пришел в себя и довольно быстро начал поправляться. Через неделю анализы показали, что опасной амебы больше нет в его организме.
Можно ли заразиться опасной амебой в России
Во всем мире зарегистрировано около 400 случаев заражения амебой Naegleria fowleri. Она водится в пресной воде, лужах или стоячих водоемах.
Важно: разглядеть амебу в воде невозможно. Ее размер составляет от 8 до 15 микрометров, что в пять раз меньше ширины волоса.
По данным Роспотребнадзора, в России случаи заражения пожирающей мозг амебой не регистрировались.
Чаще всего этот паразит встречается в США, особенно в южных штатах, а также в Индии и Пакистане. Однако ученые предупреждают, что амеба стала активнее размножаться и неизвестно, будет ли она охватывать все новые и новые страны. Всему виной — глобальное потепление. «Поскольку температура поверхностных вод повышается дальше на север, мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания в будущем», — заявляли эксперты.