В Гатчине врачи спасли младенца, охладив его на 72 часа до 34 градусов

«Беременность в целом протекала хорошо, без каких-либо осложнений, бывало несколько раз, что приходили анализы не очень хорошие, но каких-то серьезных проблем врачи не наблюдали. Родовая деятельность тоже шла хорошо, никаких показаний к кесареву сечению не было, но в какой то момент у меня закончились силы в потугах, и у малыша застряли плечики. Собственно, это и стало причиной асфиксии. Помимо этого во время обследования выяснилось, что у малыша цитомегаловирусная инфекция», — рассказала «Доктору Питеру» Виктория, мама спасенного малыша.