В Гатчине врачи спасли младенца, охладив его на 72 часа до 34 градусов

В перинатальном центре Ленинградской областной клинической больницы выхаживают малыша, который перенес тяжелую асфиксию при рождении. Избежать серьезных неврологических осложнений новорожденному помогли неонатальные реаниматологи, применив перспективную методику — аппаратную терапевтическую гипотермию.
Мальчик родился 12 мая, срок был почти 40 недель. Сначала роды протекали по плану, но потом возникли осложнения, из-за которых врачам пришлось срочно реанимировать ребенка: чем дольше организм ощущает нехватку кислорода, тем более серьезной становится степень поражения тканей, органов и систем.
Врачи приняли решение перевозить малыша в перинатальный центр в Гатчину и действовать незамедлительно — в течение первых шести часов после рождения начинать проведение терапевтической гипотермии.
Эта методика позволяет снизить неблагоприятные последствия поражения центральной нервной системы. В пути она осуществлялась с помощью транспортного аппарата врачебной бригадой Детской областной больницы, а позже малыша перевели на стационарное оборудование.
Методика гипотермии заключается в охлаждении тела маленького пациента до 33-34 градусов. Процедуру проводят с помощью специального аппарата, врачи все время тщательно следят за состоянием организма. После 72 часов охлаждения ребенок постепенно согревается, температура тела становится нормальной. После он уже дышит самостоятельно.
«Беременность в целом протекала хорошо, без каких-либо осложнений, бывало несколько раз, что приходили анализы не очень хорошие, но каких-то серьезных проблем врачи не наблюдали. Родовая деятельность тоже шла хорошо, никаких показаний к кесареву сечению не было, но в какой то момент у меня закончились силы в потугах, и у малыша застряли плечики. Собственно, это и стало причиной асфиксии. Помимо этого во время обследования выяснилось, что у малыша цитомегаловирусная инфекция», — рассказала «Доктору Питеру» Виктория, мама спасенного малыша.
В реанимации маленький герой провел около двух недель, но сейчас уже находится в отделении патологии новорожденных. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, активно идут на поправку. Совсем скоро их выпишут из больницы, и они поедут домой.
Был еще случай
Девочка родилась недоношенной, весом меньше 500 граммов. Состояние малышки оценивали как очень тяжелое. Она находилась в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, получала питание через зонд.
Но после усиленного питания и укрепляющих процедур — беби-йоги и массажа — девочка «вымахала» до 6 килограммов. Врачи показали фото — как сильно изменился ребенок всего за два с небольшим месяца.