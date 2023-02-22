В Челябинске врачи удалили женщине злокачественную опухоль диаметром почти в полметра

Обследование пациентки в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины показало, что у нее третья стадия рака яичников с метастазами в брюшину, сальник и поперечно-ободочную кишку. Злокачественное новообразование достигло в диаметре 42 сантиметров. Онкогинекологи провели срочную операцию, которая продлилась около двух часов.
Онкогинеколог, заведующая отделением онкогинекологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, кандидат медицинских наук
— Опухоль давила на сосуды малого таза. Когда новообразование убрали, они расправились. Если бы был тромб, итог мог бы быть плачевным, — рассказывает заведующая отделением онкогинекологии центра Валерия Саевец.
По словам врачей, все прошло успешно. Уже на восьмые сутки женщину выписали домой.
Опухоли яичников не болят
Как рассказала Валерия Саевец, опухоли яичников, как правило, диагностируются уже больших размеров. Они анатомически свободно лежат в брюшной полости, и женщины, особенно полные, могут не замечать новообразование долго, — пока оно не начнет сдавливать соседние кишечник и мочевой пузырь. Так, в Челябинском онкоцентре врачи удаляют гигантские опухоли яичников примерно раз в 2-3 месяца.
— По статистике, на первой стадии выявление рака яичников составляет меньше 20 % и порядка 40-50 % выходят на третью-четвертую стадии, — уточнила доктор.
В этих случаях, по словам Валерии Саевец, у женщин могут наблюдаться:
нарушение стула,
учащенное мочеиспускание,
отеки ног,
асцит (скопление свободной жидкости в брюшной полости),
канцероматоз брюшины (вторичное многоочаговое опухолевое поражение из-за метастазов),
интоксикационный синдром,
одышка,
слабость,
снижение гемоглобина.
Как отмечает Валерия Саевец, единственный способ вовремя обнаружить рак яичников — это регулярно посещать гинеколога. Хотя бы раз в год. Также женщинам не стоит надолго оставлять без внимания любое нарушение менструального цикла и как можно скорее проконсультироваться с врачом.
Другие случаи
Совсем недавно в Ленобласти 83-летней женщине удалили опухоль яичника весом в 25 килограммов, о которой она не знала. Пациентку доставили в Ленинградскую областную больницу на скорой с жалобами на сильную боль и одышку. Компьютерная томография показала новообразование в левом яичнике размером до 42 см. Это спровоцировало возникновение острого тромбоза глубоких вен правой ноги.
А в январе 2023 года в Подмосковье врачи удалили 53-летней женщине опухоли двух яичников, которые в общей сложности весили 20 килограмм. Пациентка обратилась к врачам, когда выросший живот начал мешать ей в повседневной жизни. Несмотря на уже имеющийся лишний вес, ей стало трудно передвигаться — появились проблемы с дыханием, тяжесть в животе.
А летом 2022-го врачи Дмитровской областной больницы в том же Подмосковье удалили 40-летней женщине кисту яичника размером с мяч — в диаметре она достигала 20 сантиметров. Выяснилось, что более трех лет она не посещала гинеколога.