В Челябинске врачи удалили женщине злокачественную опухоль диаметром почти в полметра

— Опухоль давила на сосуды малого таза. Когда новообразование убрали, они расправились. Если бы был тромб, итог мог бы быть плачевным, — рассказывает заведующая отделением онкогинекологии центра Валерия Саевец.

По словам врачей, все прошло успешно. Уже на восьмые сутки женщину выписали домой.

Опухоли яичников не болят

Как рассказала Валерия Саевец, опухоли яичников, как правило, диагностируются уже больших размеров. Они анатомически свободно лежат в брюшной полости, и женщины, особенно полные, могут не замечать новообразование долго, — пока оно не начнет сдавливать соседние кишечник и мочевой пузырь. Так, в Челябинском онкоцентре врачи удаляют гигантские опухоли яичников примерно раз в 2-3 месяца .

— По статистике, на первой стадии выявление рака яичников составляет меньше 20 % и порядка 40-50 % выходят на третью-четвертую стадии, — уточнила доктор.

В этих случаях, по словам Валерии Саевец, у женщин могут наблюдаться:

нарушение стула,

учащенное мочеиспускание,

отеки ног,

асцит (скопление свободной жидкости в брюшной полости),

канцероматоз брюшины (вторичное многоочаговое опухолевое поражение из-за метастазов),

интоксикационный синдром,

одышка,

слабость,

снижение гемоглобина.

Как отмечает Валерия Саевец, единственный способ вовремя обнаружить рак яичников — это регулярно посещать гинеколога. Хотя бы раз в год. Также женщинам не стоит надолго оставлять без внимания любое нарушение менструального цикла и как можно скорее проконсультироваться с врачом.