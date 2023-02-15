В Африке вспышка вируса Марбург, который превращает человека в призрака

ВОЗ созвала срочное совещание по поводу вспышки смертельного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Это заболевание со смертностью 90% — ближайший родственник вирусной геморрагической лихорадки Эбола. В Экваториальной Гвинее от вируса погибли 9 человек, еще у 16 человек — похожие симптомы. Согласно сообщениям СМИ, смертельные случаи зафиксированы между 7 января и 7 февраля.

— Вирус Марбург очень заразен. Сейчас принимаются экстренные меры, чтобы остановить его распространение, — сказал региональный директор ВОЗ по Африке.

В заявлении ВОЗ также говорится, что в пострадавших районах развернуты группы для отслеживания лиц, контактировавших с заболевшими, чтобы изолировать их и оказать медпомощь.