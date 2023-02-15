В Африке вспышка вируса Марбург, который превращает человека в призрака

ВОЗ созвала срочное совещание по поводу вспышки смертельного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Это заболевание со смертностью 90% — ближайший родственник вирусной геморрагической лихорадки Эбола. В Экваториальной Гвинее от вируса погибли 9 человек, еще у 16 человек — похожие симптомы. Согласно сообщениям СМИ, смертельные случаи зафиксированы между 7 января и 7 февраля.
— Вирус Марбург очень заразен. Сейчас принимаются экстренные меры, чтобы остановить его распространение, —
В заявлении ВОЗ также говорится, что в пострадавших районах развернуты группы для отслеживания лиц, контактировавших с заболевшими, чтобы изолировать их и оказать медпомощь.
Симптомы вируса Марбург
Он принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Передается вирус Марбург фруктоядными летучими мышами.
Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и выраженного недомогания, развивается быстро — появляется рвота с кровью, сильная диарея, боль в животе, кровотечение из носа, десен, глаз. Симптомы становятся все более тяжелыми.
На ранних стадиях болезнь, вызываемую вирусом Марбург, трудно отличить от других тропических заболеваний, таких как лихорадка Эбола и малярия.
Отмечается, что вирус Марбург превращает заболевшего в «призрака» — у инфицированных пациентов вваливаются глаза, нередко становясь красными из-за кровоизлияния, черты лица теряют четкость.
Вакцины против вируса до сих пор нет, лечения — тоже. Шансы на выживание повышает регидратация и купирование конкретных симптомов болезни.
ТОП вирусов потенциальной пандемической опасности по версии ВОЗ:
Нипах;
Конго-Крымская лихорадка;
Лихорадка Рифт Валлей;
Зика;
Эбола и Марбург;
MERS;
SARS-CoV-1.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Речи про массовое заражение людей нет
— Вирус Марбург даже хуже Эболы. Он сильно летален, —
Инкубационный период заболевания — от 5 до 9 дней. Потом начинается «сухая» фаза инфекции, затем очень опасная — «мокрая». Во время нее ярко проявляется геморрагический шок. Это критическое состояние организма, связанное с острой кровопотерей, в результате чего возникает синдром полиорганной и полисистемной недостаточности.
— Надо понимать, что речи о массовом заражении не идет. Заразиться от человека, инфицированного Марбургом, можно только через контакт с биологическими жидкостями. Если люди просто общаются, берутся за руки и даже спят в одной кровати — маловероятно, что один заразится от другого, — обращает внимание биолог.
Она напомнила, что открыли вирус случайно.
— Партию зеленых мартышек, пойманных в природе, привезли в Германию для научных экспериментов из Уганды. После выполнения необходимых опытов животных усыпили и дальше стали изучать их ткани и органы. Оказалось, что мартышки были больны неизвестным вирусом Марбург. Заражение произошло через контакт с тканью зараженных мартышек и биологическими жидкостями. Люди стали болеть — заразились 25 человек. Погибли семеро, — рассказала Анча Баранова.
Прививка на подходе
Добавим, что недавно вакцина против вируса Марбург успешно прошла первую фазу клинических испытаний. Результаты их были