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В Африке вспышка вируса Марбург, который превращает человека в призрака

Несколько человек погибли в Экваториальной Гвинее от одного из самых опасных вирусов планеты — Марбург. Его передают фруктоядные летучие мыши. Разбираемся с биологом, чем он опасен и какими симптомами проявляется.

15 февраля 20233
вирус марбург
Источник:
Istockphoto

ВОЗ созвала срочное совещание по поводу вспышки смертельного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Это заболевание со смертностью 90% — ближайший родственник вирусной геморрагической лихорадки Эбола. В Экваториальной Гвинее от вируса погибли 9 человек, еще у 16 человек — похожие симптомы. Согласно сообщениям СМИ, смертельные случаи зафиксированы между 7 января и 7 февраля. 

— Вирус Марбург очень заразен. Сейчас принимаются экстренные меры, чтобы остановить его распространение, — сказал региональный директор ВОЗ по Африке. 

В заявлении ВОЗ также говорится, что в пострадавших районах развернуты группы для отслеживания лиц, контактировавших с заболевшими, чтобы изолировать их и оказать медпомощь.

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Симптомы вируса Марбург

Он принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Передается вирус Марбург фруктоядными летучими мышами. 

Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и выраженного недомогания, развивается быстро — появляется рвота с кровью, сильная диарея, боль в животе, кровотечение из носа, десен, глаз. Симптомы становятся все более тяжелыми.

На ранних стадиях болезнь, вызываемую вирусом Марбург, трудно отличить от других тропических заболеваний, таких как лихорадка Эбола и малярия.

Отмечается, что вирус Марбург превращает заболевшего в «призрака» — у инфицированных пациентов вваливаются глаза, нередко становясь красными из-за кровоизлияния, черты лица теряют четкость.  

Вакцины против вируса до сих пор нет, лечения — тоже. Шансы на выживание повышает регидратация и купирование конкретных симптомов болезни.

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ТОП вирусов потенциальной пандемической опасности по версии ВОЗ:

  • Нипах;

  • Конго-Крымская лихорадка;

  • Лихорадка Рифт Валлей;

  • Зика;

  • Эбола и Марбург;

  • MERS;

  • SARS-CoV-1.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Речи про массовое заражение людей нет

— Вирус Марбург даже хуже Эболы. Он сильно летален, — объяснила в видео на YouTube биолог Анча Баранова. — Летальность, правда, отличается в зависимости от страны. Если в Европе летальность Марбурга составляла 25%, то в Уганде, Кении и Анголе — 83-93%.

Инкубационный период заболевания — от 5 до 9 дней. Потом начинается «сухая» фаза инфекции, затем очень опасная — «мокрая». Во время нее ярко проявляется геморрагический шок. Это критическое состояние организма, связанное с острой кровопотерей, в результате чего возникает синдром полиорганной и полисистемной недостаточности.

— Надо понимать, что речи о массовом заражении не идет. Заразиться от человека, инфицированного Марбургом, можно только через контакт с биологическими жидкостями. Если люди просто общаются, берутся за руки и даже спят в одной кровати — маловероятно, что один заразится от другого, — обращает внимание биолог.

Она напомнила, что открыли вирус случайно.

— Партию зеленых мартышек, пойманных в природе, привезли в Германию для научных экспериментов из Уганды. После выполнения необходимых опытов животных усыпили и дальше стали изучать их ткани и органы. Оказалось, что мартышки были больны неизвестным вирусом Марбург. Заражение произошло через контакт с тканью зараженных мартышек и биологическими жидкостями. Люди стали болеть — заразились 25 человек. Погибли семеро, — рассказала Анча Баранова.

Прививка на подходе

Добавим, что недавно вакцина против вируса Марбург успешно прошла первую фазу клинических испытаний. Результаты их были опубликованы в журнале The Lancet. Профиль безопасности вакцины считают благоприятным: серьезных нежелательных явлений зарегистрировано не было. 95% участников испытания продемонстрировали стойкий гуморальный ответ после вакцинации, а 70% сохранили этот ответ более 48 недель. Вторую фазу испытаний намерены проводить в Гане, Кении, Уганде и США.

Автор текста:Анна Майская
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