Удмуртские врачи обнаружили в мозге мужчины пулю, с который он прожил 30 лет

В Первую Республиканскую клиническую больницу Удмуртии обратился 52-летний мужчина. Он жаловался на проблемы с дыханием — в прошлом у него была травма, которая повлекла за собой искривление носовой перегородки.
«Операции по исправлению перегородки для нас обычная практика, ежегодно в нашем отделении восстанавливают носовое дыхание более 1000 человек. В список обязательного обследования перед операцией входит СКТ головы и околоносовых пазух. Но в данном случае на снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал», — рассказала заведующая ЛОР-отделением 1-й РКБ, главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян.
Врачи сразу же связались со своими коллегами-нейрохирургами, которые определили, что инородный предмет — боевая пуля, которая находится в мозге мужчины уже более 30 лет.
Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала мужчине вести обычный образ жизни.
«Можно было бы попробовать извлечь инородное тело, но так как пациента оно не беспокоит, нейрохирурги приняли решение этого не делать. Мы успешно восстановили мужчине носовое дыхание, а это очень важно для полноценной жизни», —
Сейчас мужчина чувствует себя отлично, его уже выписали из больницы. Напоследок врачи рекомендовали ему не проводить МРТ-исследования и регулярно наблюдаться у специалистов.
Почему люди годами могут жить с лезвиями, салфетками и иглами в теле
Врач-нейрохирург
Когда мы слышим истории о том, что человек уже не первый год живет с каким-либо инородным телом внутри, то каждый раз возникает вопрос, почему посторонний предмет до сих пор не извлекли, особенно если нет угрозы для жизни пациента.
«На самом деле тут все просто: если инородный предмет не вызывает гнойного воспаления, находится в малофункциональной области — например, лезвие так лежит между ребрами, что не мешает внутренним органам, — то извлекать его не нужно. Человек спокойно дышит, мышцы работают как надо — организм функционирует без ущерба», — рассказал эксперт.
Даже в сердце, одном из самых главных органов, могут оставаться инородные предметы, рассказывает врач. Медицине известны случаи послевоенного времени, когда люди жили с пулями в сердце десятки лет. Человек перестает ощущать посторонний предмет, потому что в организме есть определенные защитные механизмы, которые работают по одному и тому же принципу.
Любое инородное тело со временем обволакивается. Организм, понимая, что ему теперь с этим жить, «ограничивает» его от важных органов. Через много лет человек действительно может начать испытывать боль. Почему — никто точно не знает, причин может быть много. Одна из гипотез: в оболочку прорастают нервные окончания, следовательно, появляется чувствительность.
Когда «чужое» сразу болит
Конечно, далеко не все инородные тела могут прижиться. С некоторыми организм не в состоянии справиться, они начинают сразу же усердно напоминать о себе. Так, у жительницы Башкирии в течение двух лет были постоянные головные боли, ныл живот, болела спина. Как выяснилось, в ее животе была игла, которую медики забыли после операции.
Еще больше не повезло роженице из Петербурга. Женщина родила ребенка, но живот почему-то остался на месте. Через 25 дней медики вытащили забытую коллегами… простыню.